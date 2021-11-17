МОЗ винесло на громадське обговорення законопроєкт про медичний канабіс

Міністерство охорони здоров'я винесло на громадські обговорення проєкт закону про легалізацію медичного канабісу ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності").

Текст документа опубліковано на сайті МОЗ.

У разі ухвалення законопроєкту, українські пацієнти отримають доступ до лікування канабісом, що полегшує перебіг складних захворювань, а науковці та фармацевтична індустрія зможуть проводити клінічні випробування за міжнародними стандартами.

У пояснювальній записці зазначається, що в Україні це питання особливо актуальне для таких категорій осіб, як: діти з епілепсією, онкохворі, хворі, що потребують паліативної допомоги, а також ветерани війни з посттравматичним стресовим розладом.

"Варто зауважити, що в контексті дозволу обігу конопель в окремих сферах йдеться виключно про рослини роду коноплі (Cannabis) з допустимою кількістю відсотку вмісту концентрації ТГК – єдиного фітоканабіноїду з понад 120, які входять до складу конопель, що має психоактивний вплив на людину за умови його регулярного вживання у високій концентрації... З огляду на це, жорсткість контролю за обігом сортів рослин роду коноплі (Cannabis) повинна варіюватися залежно від вмісту в ньому ТГК, що повністю узгоджується з міжнародно-правовим регулюванням даного питання", – йдеться в пояснювальній записці.

Серед іншого, законопроєкт також вносить низку змін до законодавства про охорону здоров'я; уточнює та називає терміни "канабіс", "рослина канабісу", "смола канабісу", тощо.

Депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина, членкиня Комітету парламенту з питань здоров'я нації, що підтримав ухвалення законопроєкту, зазначила, що документ "буде чітко регулювати обіг медичного канабісу в медичних та наукових цілях".

Для посиленого контролю, за її словами, запровадять електронний реєстр усіх препаратів на основі канабісу, а їх відпуск буде - виключно за електронним рецептом. Підприємства, установи та організації будуть отримувати ліцензії, дозволи та регулярно звітувати щодо діяльносиі, пов'язаної з обігом медичного канабісу.

"Після громадського обговорення законопроєкт має: затвердити Кабінет міністрів, зареєструвати у Верховній Раді, підтримати профільний комітет, проголосувати в залі парламенту в першому та другому читанні. Багато кроків попереду, але перший зроблено!" – написала Стефанишина у фейсбуці.

Нагадаємо, 2 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Депутати пропонують легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом.

На позачерговому засіданні 13 липня Рада "завернула" законопроєкт.

30 червня проєкт закону був рекомендований до ухвалення в першому читанні профільним комітетом. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що парламент повернеться до законопроєкту про легалізацію медичного канабісу восени. Він також зазначав, що документ готовий до першого читання.