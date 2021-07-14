Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
Ситуацію з відставкою Авакова обговорять ввечері на засіданні фракції, - Бакумов
Ситуацію з відставкою Авакова обговорять ввечері на засіданні фракції, - Бакумов
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
ГоловнаПраво

Рада повернеться до законопроєкту про легалізацію медичного канабісу восени, - Арахамія

"Не всі розуміють, як ця індустрія повинна працювати".

Рада повернеться до законопроєкту про легалізацію медичного канабісу восени, - Арахамія
Фото: Макс Левин

Верховна Рада знову розгляне законопроєкт про легалізацію медичного канабісу вже восени. Документ подадуть до парламенту "трохи в іншому форматі".

Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не всі розуміють, як ця індустрія повинна працювати. Ми вже записали ці питання. Попрацюємо над ними і вже восени будемо подавати ще раз в Раду", - додав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня "завернула" законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу. 

Документ пропонував легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Передбачався жорсткий контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях. Зокрема, відпускати препарат пропонувалося виключно за електронним рецептом від лікаря, при цьому діяльність, пов'язана з обігом медичного канабісу, вимагала б ліцензії та регулярного звітування.

Проєкт закону був рекомендований до ухвалення в першому читанні профільним комітетом. Член комітету Ольга Стефанишина повідомляла, що законопроєкт стосується 2 млн хворих із важкою епілепсією, онкохворих, паліативних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також