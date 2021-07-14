Рада повернеться до законопроєкту про легалізацію медичного канабісу восени, - Арахамія

"Не всі розуміють, як ця індустрія повинна працювати".

Верховна Рада знову розгляне законопроєкт про легалізацію медичного канабісу вже восени. Документ подадуть до парламенту "трохи в іншому форматі".

Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не всі розуміють, як ця індустрія повинна працювати. Ми вже записали ці питання. Попрацюємо над ними і вже восени будемо подавати ще раз в Раду", - додав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня "завернула" законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу.

Документ пропонував легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Передбачався жорсткий контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях. Зокрема, відпускати препарат пропонувалося виключно за електронним рецептом від лікаря, при цьому діяльність, пов'язана з обігом медичного канабісу, вимагала б ліцензії та регулярного звітування.

Проєкт закону був рекомендований до ухвалення в першому читанні профільним комітетом. Член комітету Ольга Стефанишина повідомляла, що законопроєкт стосується 2 млн хворих із важкою епілепсією, онкохворих, паліативних.