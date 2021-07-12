ВАКС засудив до 2 років ексначальника одного з відділів Генпрокуратури

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 12 липня, ухвалив вирок колишньому начальнику начальника відділу управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури Аполлінарію Нагалевському.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Його визнали винним у замаху на надання неправомірної вигоди за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу.

За версією слідства, у грудні 2016 року обвинувачений передав третій особі 5 000 доларів для виконуючого обов’язки першого заступника голови Державної аудиторської служби України, щоб той, використовуючи надану владу та службове становище, вплинув на хід та результати проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Генеральної прокуратури.

ВАКС визнав доведеним вчинення злочину та засудив Нагалевського до двох років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів після проголошення.

Нагадаємо, що на минулому тижні до ВАКС засудив до 4 років позбавлення волі колишнього оперуповноваженого Головного управління СБУ у Києві та Київській області.