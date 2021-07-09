Зеленський погодив виділення 742 млн гривень судам першої та апеляційної інстанцій

Президент Володимир Зеленський підписав закон збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими і апеляційними судами, який було ухвалено 17 червня.

На сайті Офісу президента повідомляється, що він передбачає виділення 742 млн гривень на потреби судів першої та апеляційної інстанції. Гроші підуть в першу чергу на виплату заробітних плат для працівників апаратів судів, а також на комунальні послуги та поштову кореспонденцію.

"Право на своєчасну виплату заробітної плати захищене законом. Але це право систематично порушується стосовно працівників апаратів судів. Так, на 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби. Визначених бюджетом коштів не вистачає на виплату заробітної плати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів, навіть у межах обов’язкових мінімальних виплат. На необхідності фінансового забезпечення судів також наголошують міжнародні інституції, вказуючи, що суди потребують достатніх ресурсів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Державна судова адміністрація, Рада суддів та Вища рада правосуддя неодноразово заявляли, що в державному бюджеті на 2021 рік заклали недостатньо грошей для фінансування судової системи.

Судові органи вітали ухвалення закону про виділення додаткових 742 млн гривень, але підкреслювали, що це не вирішує системно проблеми тотального недофінансування судової системи.