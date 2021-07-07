Суд продовжив термін розслідування у справі Медведчука

Печерський районний суд Києва продовжив до шести місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в державній зраді народних депутатів фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора, передає "Інтерфакс-Україна".

"За клопотанням слідчого, погодженим прокурором, суд продовжив до шести місяців - до 11 листопада - термін досудового розслідування у цій справі", - сказали в Офісі генпрокурора.

Крім того, як повідомили у відомстві, судове засідання з розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу Меведчуку призначено на 8 липня.

Нагадаємо, Медведчука і його колегу Тараса Козака підозрюють за статтями про державну зраду та порушенні законів і звичаїв війни. Їм інкримінують три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану із ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки "Глибока", що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні.

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.