НАБУ передало до суду справу про ймовірний хабар посадовцю "Енергоатому" від фірми Микитася

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу про ймовірний хабар від будівельної фірми, підконтрольної колишньому депутату Верховної Ради, за отримання підряду на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Судитимуть заступника генерального директора відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом" (ч.4 ст.368 ККУ) і директора приватної компанії, пов'язаної з депутатом (ч.5 ст.27, ч.2 ст.369, ч.2 ст.366 ККУ).

За версією слідства, посадовець "Енергоатому" уклав з компанією депутата договір на 929 млн гривень, за яким вона мала побудувати ядерне сховище. Пізніше видатки на будівництво збільшилися до 1,36 млрд гривень. За це у 2017-2019 році посадовець начебто безоплатно отримав від іншої компанії депутата три квартири загальною вартістю 4,42 млн гривень.

Нагадаємо, що у 2017 році тендер "Енергоатому" на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива виграло київське ТОВ "Будівельна компанія Укрбудмонтаж", кінцевим бенефіціаром якого була Наталія Микитась, дружина тодішнього народного депутата Максима Микитася.

У вересні 2020 року Микитась теж отримав підозру за цією справою.