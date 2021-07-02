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Верховний Суд залишив без змін довічний вирок Пукачу

Убивця журналіста Гонгадзе не вийде на свободу.

Верховний Суд залишив без змін довічний вирок Пукачу
Фото: EPA/UPG

Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 2 липня залишила без змін вирок Олексієві Пукачу, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. 

Про це повідомила пресслужба суду.

Верховний Суд залишив без змін вирок Печерського районного суду м. Києва від 29 січня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 6 січня 2016 року, а касаційні скарги - без задоволення.

Нагадаємо, Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, пізніше в лісі в Київській області знайшли його обезголовлений труп. Убивцю Олексія Пукача через 12 років засудили до довічного ув'язнення.

Було встановлено, що Пукач розправився з журналістом за вказівкою ексміністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим 4 березня 2005 року у власному будинку під Києвом з двома вогнепальними пораненнями в голову, й інших посадових осіб.

На суді Пукач частково визнав свою провину і той факт, що діяв за наказом ексголови МВС. Але заявив, що не збирався вбивати журналіста - його смерть нібито була випадковою.

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