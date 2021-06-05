Перші 20 колишніх топчиновників виїхали з резиденцій у Кончі-Заспі, - РНБО
Перші 20 колишніх топчиновників виїхали з резиденцій у Кончі-Заспі, - РНБО
Начальника зміни митного посту на Волині затримали з $700 тис. в багажнику
Начальника зміни митного посту на Волині затримали з $700 тис. в багажнику
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Французька поліція затримала російську тенісистку за підозрою в здачі матчу на Roland Garros
Французька поліція затримала російську тенісистку за підозрою в здачі матчу на Roland Garros
Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку боляче у випадку прийому представників "ЛНР"
Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку боляче у випадку прийому представників "ЛНР"
Что не так с законопроектом "об олигархах"
Что не так с законопроектом "об олигархах"
Одіозний "регіонал" Микола Левченко повернувся в Україну (оновлено)
Одіозний "регіонал" Микола Левченко повернувся в Україну (оновлено)
В Одесі від наслідків ковіду помер народний артист України Микола Завгородній
В Одесі від наслідків ковіду помер народний артист України Микола Завгородній
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
ГоловнаПолітика

Велика Палата ВС підтримала рішення ЦВК про перемогу Вірастюка

Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021.

Велика Палата ВС підтримала рішення ЦВК про перемогу Вірастюка

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня про скасування перемоги Василя Вірастюка на виборах до Верховної Ради.

Про це йдеться на сторінці ЦВК у соцмережі Facebook.

Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в окружному виборчому окрузі №87 та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021.

“Виходить, що Велика Палата Верховного Суду підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК”, – йдеться у повідомленні.

У ЦВК заявили, що сьогодні “очікуємо ще одне рішення Великої Палати за результатами розгляду апеляції у подібній справі”.

Нагадаємо, що голосування в окрузі №87 відбулося ще 28 березня.

Після закриття виборчих дільниць екзитполи показали, що кандидати Руслан Кошулинський, Василь Вірастюк та Олександр Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Офіційний підрахунок голосів супроводжувався судами, зміною голови окружкому, мітингами та залученням народних депутатів.

Врешті 22 квітня ЦВК оголосила Вірастюка переможцем виборів з результатом 15 536 голосів. Шевченко, який згідно з цим протоколом набрав 15 114 голосів, з поразкою не погодився, і через деякий час рішення комісії було скасовано Верховним Судом.

19 травня ЦВК склала другий протокол без врахування результатів голосування на шести проблемних дільницях. Відповідно до нього на виборах переміг Вірастюк, але уже з результатом 14 811 голосів проти 13 942 у Шевченка.

У неділю, 23 травня, Верховний Суд скасував рішення Центральної виборчої комісії від 19 травня, яким Василя Вірастюка було визнано переможцем довиборів у Верховну Раду. ЦВК 25 травня оскаржила це рішення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також