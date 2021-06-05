Велика Палата ВС підтримала рішення ЦВК про перемогу Вірастюка

Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021.

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня про скасування перемоги Василя Вірастюка на виборах до Верховної Ради.

Про це йдеться на сторінці ЦВК у соцмережі Facebook.

Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в окружному виборчому окрузі №87 та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021.

“Виходить, що Велика Палата Верховного Суду підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК”, – йдеться у повідомленні.

У ЦВК заявили, що сьогодні “очікуємо ще одне рішення Великої Палати за результатами розгляду апеляції у подібній справі”.

Нагадаємо, що голосування в окрузі №87 відбулося ще 28 березня.

Після закриття виборчих дільниць екзитполи показали, що кандидати Руслан Кошулинський, Василь Вірастюк та Олександр Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Офіційний підрахунок голосів супроводжувався судами, зміною голови окружкому, мітингами та залученням народних депутатів.

Врешті 22 квітня ЦВК оголосила Вірастюка переможцем виборів з результатом 15 536 голосів. Шевченко, який згідно з цим протоколом набрав 15 114 голосів, з поразкою не погодився, і через деякий час рішення комісії було скасовано Верховним Судом.

19 травня ЦВК склала другий протокол без врахування результатів голосування на шести проблемних дільницях. Відповідно до нього на виборах переміг Вірастюк, але уже з результатом 14 811 голосів проти 13 942 у Шевченка.

У неділю, 23 травня, Верховний Суд скасував рішення Центральної виборчої комісії від 19 травня, яким Василя Вірастюка було визнано переможцем довиборів у Верховну Раду. ЦВК 25 травня оскаржила це рішення.