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Сергія Кривоноса звільнили зі ЗСУ

Звільнений без рапорта, повідомив колишній заступник секретаря РНБО.

Сергія Кривоноса звільнили зі ЗСУ
Фото: пресслужба РНБО

Ексзаступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, генерала ЗСУ Сергія Кривоноса звільнили з лав Збройних сил України.

Про це Кривонос написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

“Звільнений з лав Збройних Сил України... Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть “немає посад”. Хоча їх достатньо. Розумію...команда з Офісу Президента”, – йдеться у його повідомленні.

Звільнення після 32-х років служби Кривонос вважає початком для себе "нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

Нагадаємо, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України генерал Сергій Кривонос був призначений головою комісії указом п'ятого президента України Петра Порошенка 9 квітня 2019 року. 12 березня Порошенко офіційно представив Кривоноса як заступника секретаря РНБО. Новопризначений заступник пообіцяв покарати "щурів, що крадуть в армії".

У листопаді минулого року Зеленський звільнив Кривоноса зі складу двох комісій. В РНБО це пояснили перерозподілом функціональних обов'язків і заявили, що Кривонос залишається на посаді заступника секретаря відомства, а також додали, що за необхідності його можуть повернути в розпорядження Міноборони.

У 2019 році Кривонос був кандидатом у президенти, але зняв свою кандидатуру на користь Порошенка.

У грудні 2020 року Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Радник з питань інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що Кривонос проходить свідком у справі про "спробу організації державного перевороту" в Україні у 2017 році.

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