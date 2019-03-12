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Новый замсекретаря СНБО пообещал наказать "крыс, ворующих у армии"

Кривонос поблагодарил президента за возможность продолжить "путь воина".

Новый замсекретаря СНБО пообещал наказать "крыс, ворующих у армии"
Сергей Кривонос
Фото: censor.net.ua

Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос пообещал наказать причастных к хищениям в оборонной сфере.

"Я приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможным проявления коррупции и мародерства в армии. Те подлые крысы, которые пытались или пытаются разворовать армию и наше государства, я уверен, будут наказаны", - сказал он.

Кривонос также поблагодарил президента Петра Порошенко за возможность продолжить "путь воина".

Кривонос - первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил. Он был кандидатом в президенты, но 6 марта снял свою кандидатуру в пользу Порошенко. 12 марта Порошенко официально представил Кривоноса как заместителя секретаря СНБО.

Напомним, в феврале разгорелся скандал вокруг "Укроборонпрома" и "Оптимумспецдетали". Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого замглавы СНБО Олега Гладковского.

Пока что из всей тройки задержан только Рогоза. Он находится под судом по делу о мошенничестве, не связанному с "Оптимумспецдеталью", и недавно получил новое подозрение в неуплате налогов. Второй фигурант - Виталий Жуков - не имеет статуса, пока что он просто знакомый Рогозы, который вывел его на Игоря Гладковского.

Игорь Гладковский называет это расследование фейком, но несмотря на это его отец был уволен с должности первого замсекретаря СНБО.

В финальной части журналистского расследования говорится, что фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" ("Оптима"), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже Национальным антикоррупционным бюро.

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Источник: "Украинские новости"
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