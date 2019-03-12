Совет общественного контроля НАБУ призвал Сытника отстранить своего первого зама

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро призвал директора Бюро Артема Сытника отстранить своего первого зама Гизо Углаву и детективов, упомянутых в расследовании Bihus.info.

Об этом говорится на сайте Совета.

Для сохранения НАБУ как института Совета общественного контроля НАБУ призывает директора Национального бюро Артема Сытника, не дожидаясь результатов официального расследования, отстранить от исполнения обязанностей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, заместителя руководителя Третьего отдела І подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олега Борисенко и детектива Третьего отдела І подразделения Главного подразделения детективов НАБУ Дмитрия Литвиненко и немедленно инициировать служебное расследование по этим работникам", - заявил общественный совет.

В расследовании журналистов говорилось, что фигуранты оборонного скандала Андрей Рогоза и его "старший" партнер Виталий Жуков годами договаривались с правоохранительными органами, чтобы те закрывали глаза на правонарушения. Среди этих ведомств якобы было и НАБУ.

По данным журналистов, у "Оптимумспецдетали" в НАБУ был свой человек - информатор Евгений Шевченко, который принимал участие в ряде операций Бюро под прикрытием. Как оказалось, он инвестировал около 1 млн долларов в этот бизнес и фактически был заинтересованным лицом.

В общественном совете считают, что коррупция на оборонных заказах в стране, которая де-факто находится в состоянии войны, не может иметь оправданий ни со стороны непосредственных участников, ни со стороны тех, кто их покрывает.

Напомним, в 2017 году стало известно, что ГПУ начала расследование против Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу. Два депутата Верховной Рады заявили, что руководство НАБУ якобы подписало контракт с Углавой, достоверно зная, что он не вышел из грузинского гражданства

Однако в НАБУ заявили, что Углава не нарушал законодательство о гражданстве. Согласно Конституции Грузии, гражданство Грузии теряется автоматически при условии приобретения гражданства другой страны. Поэтому Углава потерял гражданство Грузии тогда, когда приобрел украинское - 17 апреля 2015 года.

Углава много лет работал в системе прокуратуры Грузии, в том числе в 2009-2012 годах был заместителем главного прокурора Грузии.