Фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" ("Оптима"), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом говорится в последней части расследования Bihus.info о коррупции в оборонпроме, основанного на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году.

В разные годы за дело "Оптимумспецдетали" брались почти все правоохранительные органы, но дела спускались на тормозах, и - скорее всего - за деньги, утверждают журналисты.

Легче всего было решить вопрос с Фискальной службой, которая первой начала расследовать уклонение от уплаты налогов "Оптимумспецдетали". "Сотрудничаю с центральным ДФС - цифры смешные", - говорится в переписке владельца "Оптимумспецдетали" Андрея Рогозы с товарищем из СБУ, следователем киевского управления Денисом Москаленко.

Москаленко, по данным расследования, организовывал необходимые документы из СБУ и прокуратуры и оказывал другую помощь, за которую даже получил BMW Рогозы.

Взятки в Службу безопасности Украины за свободное прохождение контрабанды, судя по переписке, возили на постоянной основе. Когда в 2017 году контрразведывательное управление киевского главка СБУ разослало в бронетанковые заводы письма с просьбой пояснить контракты с "Оптимой", в "своем" подразделении Рогозе сказали не обращать внимания на этот "фуфел".

Активнее всего за "Оптимумспецдеталь" пытались взяться в военной прокуратуре. Там трижды начинали расследование, но все они ни к чему не привели. В одном случае к штрафу приговорили селянку, которая оформила на себя фиктивную фирму в обмен на 1000 гривен в месяц, другие производства до суда и вовсе не дошли.

Судя по переписке, "закрыть ВП" можно было за "20-ку".

Коррупционную составляющую этой истории должно было расследовать Национальное антикоррупционное бюро, но Рогоза и его "старший" партнер Виталий Жуков "договаривались" и с ним, говорят журналисты.

В 2016 году НАБУ внесло в перечень фиктивных фирм несколько компаний, среди которых оказалась "Оптимумспецдеталь". Жуков отреагировал на это гневной тирадой в адрес с Рогозы с требованием, чтобы "завтра с утра Г.Углава (Гизо Углава) написал письмо, что помилково внесли Оптимумспецдеталь в этот список", и вскоре "Оптимумспецдеталь" действительно исчезает из этого перечня.

По данным журналистов, у "Оптимумспецдетали" в НАБУ был свой человек - информатор Евгений Шевченко, который принимал участие в ряде операций Бюро под прикрытием. Как оказалось, он инвестировал около 1 млн долларов в этот бизнес и фактически был заинтересованным лицом.

Напомним, что скандал вокруг "Укроборонпрома" и "Оптимумспецдетали" вспыхнул в конце февраля 2019 года.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого замглавы СНБО Олега Гладковского.

Пока что из всей тройки задержан только Рогоза. Он находится под судом по делу о мошенничестве, не связанному с "Оптимумспецдеталью", и недавно получил новое подозрение в неуплате налогов. Второй фигурант - Виталий Жуков - не имеет статуса, пока что он просто знакомый Рогозы, который вывел его на Игоря Гладковского, сына Олега Гладковского.

Игорь Гладковский называет это расследование фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский был уволен с должности первого замсекретаря СНБО.