Украина с начала года сократила объем внешней торговли со странами СНГ

Объем внешней торговли товарами Украины со странами СНГ в январе-феврале 2019 года составил 2,794 млрд долларов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны СНГ сократился на 8% до 923 млн долларов, импорт - на 6% до 1,801 млрд долларов. Отрицательное сальдо сократилось и составляет 878 млн долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 12%, в импорте - до 21%.

В то же время экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 4% до 3,456 млрд долларов, импорт - на 5% до 3,749 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 293 млн долларов. Доля стан ЕС в экспорте из Украины составила 43%, и столько же в импорте - 43%.

Напомним, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины в страны ЕС в 2018 году вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Доля стан ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6%.

Ранее сегодня Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщила, что импорт вооружений в Украину в 2018 году составил $50 млн.