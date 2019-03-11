В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме
В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону (обновлено)
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону (обновлено)
Задержаны двое организаторов драки с полицией в Черкассах (обновлено)
Задержаны двое организаторов драки с полицией в Черкассах (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаБизнес

​SIPRI: Украина за год импортировала вооружений на $50 млн

Данные учитывают чешско-польские БМП-1, которые не были поставлены.

​SIPRI: Украина за год импортировала вооружений на $50 млн
Фото: Макс Требухов

Импорт вооружений в Украину в 2018 году составил $50 млн.

Об этом свидетельствуют подсчеты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Поставщиками вооружений в Украину указаны Чехия - $30 млн, Франция - $3 млн, Польша - $6 млн, США - $12 млн. 

В поставки были включены воздушные суда ($3 млн), бронированные машины ($18 млн), артиллерийские системы ($12 млн), снаряды ($10 млн), морские суда ($7 млн).

Данные SIPRI учитывают контракт на поставку списанных чешских БМП-1 через польскую Wtórplast, однако генпрокурор Юрий Луценко в интервью "Цензору" недавно заявил, что из-за журналистской публикации о сомнительности этого контракта БМП так и не были куплены. "После срыва контракта те же БМП продали на 30% дороже в другую восточную страну", - заявил он.

Также SIPRI учитывает в своих данных поставку американских противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin, советских гаубиц 2С1 "Гвоздика" из Чехии, польских беспилотных комплексов Warmate, один французский вертолет по контракту между МВД и Airbus Halicopters и два патрульных катера Island, которые еще находятся в США.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также