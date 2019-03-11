​SIPRI: Украина за год импортировала вооружений на $50 млн

Данные учитывают чешско-польские БМП-1, которые не были поставлены.

Импорт вооружений в Украину в 2018 году составил $50 млн.

Об этом свидетельствуют подсчеты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Поставщиками вооружений в Украину указаны Чехия - $30 млн, Франция - $3 млн, Польша - $6 млн, США - $12 млн.

В поставки были включены воздушные суда ($3 млн), бронированные машины ($18 млн), артиллерийские системы ($12 млн), снаряды ($10 млн), морские суда ($7 млн).

Данные SIPRI учитывают контракт на поставку списанных чешских БМП-1 через польскую Wtórplast, однако генпрокурор Юрий Луценко в интервью "Цензору" недавно заявил, что из-за журналистской публикации о сомнительности этого контракта БМП так и не были куплены. "После срыва контракта те же БМП продали на 30% дороже в другую восточную страну", - заявил он.

Также SIPRI учитывает в своих данных поставку американских противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin, советских гаубиц 2С1 "Гвоздика" из Чехии, польских беспилотных комплексов Warmate, один французский вертолет по контракту между МВД и Airbus Halicopters и два патрульных катера Island, которые еще находятся в США.