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Целью отмены пошлины на экспорт украинского металлолома может быть его массовый вывоз в непризнанное Приднестровье, - металлурги

В парламенте зарегистрировано решение об отмене продления пошлины на экспорт металлолома.

Целью отмены пошлины на экспорт украинского металлолома может быть его массовый вывоз в непризнанное Приднестровье, - металлурги
Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что ранее Верховная Рада проголосовала за продление действия пошлины на экспорт металлолома, в парламенте было зарегистрировано решение об отмене этого решения. Как сообщил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, до введения пошлины украинский металлолом массово вывозился в непризнанное Приднестровье, которое заинтересовано в скупке металлолома.

"Да, шел украинский металлолом в Приднестровье. Это российский анклав в Молдове, называется Молдавский металлургический завод, но к Молдове он не имеет никакого отношения. И они имеют возможность покупать по завышенным ценам украинский металлолом, потому что они получают электроэнергию и газ практически бесплатно. "Газпром" им дает бесплатно зарабатывать. Они вымывают металлолом отсюда из Украины и делают продукцию", - заявил Каленков.

По словам Каленкова, влияние данного металлургического завода на квази-государство довольно велико и в целом может определять его существование.

"На эти деньги существует этот анклав в Приднестровье. Это практически одно крупное промышленное предприятие, и сюда же в Украину они выкидывают свою продукцию, демпингуют и вытесняют наши рабочие места", заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что действие пошлины на вывоз металлолома из Украины помогло сохранить 30 тысяч рабочих мест, в основном, в металлургии, и в частности, сумело возобновить работу отечественных металлургических предприятий, которые были остановлены из-за нехватки металлолома.

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