​Рада подняла и продлила экспортную пошлину на металлолом

Верховная Рада в четверг, 28 февраля, продлила действие пошлины на экспорт металлолома и повысила ее размер с 42 евро до 58 евро за тонну.

В июле 2016 года с целью ликвидации дефицита металлолома на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры парламент принял закон о временном повышении экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну .Повышение экспортной пошлины активно лоббировали украинские металлурги. Они неоднократно указывали, что несмотря на острый дефицит металлолома на украинских заводах, Украина экспортирует рекордные объемы лома, что является крайне деструктивной тактикой. В 2015 году вывоз лома из страны побил рекорд и составил более 1,2 млн тонн.

После этого действие пошлины дважды продлевалось, а в 2018 году она выросла до 42 евро.

Теперь его действие опять продлевается - до сентября 2021 года. За соответствующий законопроект проголосовали 234 народных депутата.

В пояснительной записке сказано, что ведение в Украине правового режима военного положения, который длился с 26 ноября 2018 до 26 декабря 2018, вызывает дополнительные основания для применения Украиной соответствующих исключений из правил Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)/Всемирной торговой организации (ВТО).

Также в пояснительной записке говорится, что активное развертывание глобальной торговой войны будет давать приоритетность гораздо более актуальным международным диспутам по дальнейшему формату мировой торговли металлами между основными странами-производителями.

В пользу Украину в этом вопросе сыграла и сложившаяся мировая практика: с 2010 года разными странами мира введено более 25 мер, которые ограничивают или полностью запрещают экспорт металлолома. При этом никаких торговых споров в рамках ВТО эти меры не спровоцировали.

Изначально редакция законопроекта предусматривала продление пошлины до 15 сентября 2022 года, однако в ходе обсуждения была внесена поправка председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, согласно которой действие пошлины было продлено до 2021 года.