Техническая миссия МВФ посетит Украину перед выборами

Техническая миссия Международного валютного фонда посетит Украину 5-13 марта.

Об этом объявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев 5-13 марта для обсуждения событий в экономической сфере и прогресс в направлении внедрения реформ, предусмотренных программой стенд-бай с Украиной", - сказал он.

Напомним, что согласно новой программе сотрудничества с МВФ Украина в декабре 2018 года получила первый транш МВФ в размере 1,4 мрлд долларов.

Национальный банк ожидает, что в течение 2019 года МВФ выделит еще два транша по 1,3 млрд долларов.

Пересмотр программы запланирован на май и сентябрь текущего года.