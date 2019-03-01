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Tesla закроет все магазины и полностью перейдет на онлайн-продажи

Компания сокращает издержки, чтобы снизить цену Model 3 до обещанных $35 тыс.

Tesla закроет все магазины и полностью перейдет на онлайн-продажи
Фото: EPA/UPG

Компания Tesla объявила, что закроет все свои офлайновые магазины, чтобы снизить цену на Model 3 до обещанных $35 тысяч и выйти из убытков.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Закрытие магазинов позволит снизить стоимость на автомобили в среднем на 6%, подсчитали в Tesla.

Часть торговых будут использоваться как шоурумы, сервисные и информационные центры, но продажи будут полностью переведены в онлайн.

Также компания откажется от тест-драйва во время покупки. Вместо этого покупателям дадут семь дней (или тысячу миль) на то, чтобы вернуть автомобиль и получить деньги обратно. Компания уверена, что, сев за руль Tesla, водитель не захочет возвращать машину.

Илон Маск обещал продавать Model 3 по $35 тысяч, так как предполагалось, что это будет первая массовая модель Tesla. Сдержать цену не удалось - при запуске минимальная цена Model 3 составила $49 тысяч, затем снизилась до $43 тысяч.

Напомним, Tesla представила Model 3 в 2017 году как самый доступный автомобиль в своей линейке.

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