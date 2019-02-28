​Суд приостановил решение Кабмина о снижении нормы потребления газа в домах без счетчиков

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что суд удовлетворил требования компании "Кременчукгаз" и приостановил действие постановления Кабинета министров о снижении нормы потребления газа для населения без счетчиков.

Об сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Теперь украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, снова должны оплачивать 9,8, свыше 18 и до 23 кубов на человека, в зависимости от наличия централизованного горячего водоснабжения или газовой колонки", - говорится в сообщении.

"Нафтогаз" надеется, что в ближайшее время правительство сможет привести нормы потребления газа в соответствие с реальными нуждами потребителей.

Для определения реального потребления газа потребителями "Нафтогаз считает необходимым провести аудит облгазов, а также установить счетчики.

Как сообщалось, количество домохозяйств без счетчиков, по данным "Нафтогаза", составляет около 3 миллионов.

Напомним, 7 февраля вступило в силу снижение нормы потребления газа населением без счетчиков с 9,8 кубометров до 3,29 кубометров и снижение нормы потребления газа для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя с 18,3 кубометров до 5,39 и для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель с 23,6 кубометров до 10,49.

В январе "Нафтогаз" обвинил Минэнергоугля в завышении норм потребления газа для населения, у которых не установлены счетчики.

Согласно закону об обеспечении коммерческого учета природного газа с 1 января 2021 года поставка газа для населения, которое использует его только для приготовления пищи, будет разрешена только при наличии газового счетчика. Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения, согласно этому закону, должно осуществляться за счет облгазов или других источников, не запрещенных законодательством.