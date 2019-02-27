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"Укроборонпром" отстранил двух директоров из-за журналистского расследования

Пострадали глава КБ им. Морозова и Изюмского приборостроительного завода.

"Укроборонпром" отстранил двух директоров из-за журналистского расследования
Фото: ukroboronprom.com.ua

Концерн "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко от выполнения обязанностей.

Причиной этому стало журналистское расследование о коррупции в оборонпроме.

Пресс-служба концерна сообщила, что решение было принято генеральным директором "Укроборонпрома" Павлом Букиным в связи со значительным общественным резонансом, вызванный обнародованной в СМИ информации, и с целью обеспечения условий для проведения соответствующего расследования правоохранительными органами.

"Укроборонпром" также заявил, что в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следственным всю необходимую информацию, а руководство концерна заинтересовано, чтобы дела были расследованы как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом.

Напомним, что Бабич возглавил КБ им. Морозова зимой 2017 года, а до этого он возглавлял другое оборонное предприятие - Житомирский бронетанковый завод. В "Укроборонпром" он пришел из автомобильного бизнеса.

Филоненко работает на Изюмском заводе с весны 2014 года.

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