Сводки с торгового фронта: Россия загнала Украину в глубокие минуса

За 2018-ый украинцам удалось продать товаров в РФ на 7,2% меньше, чем в 2017-ом. Зато импорт из «страны-агрессора» вырос ударными темпами – до $ 8,1 млрд. Что на 12,3% (!) больше, чем в 2017-м.

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По объемам импорта из Украины в Россию на первом месте стран-импортёров украинской продукции уже в этом году может заменить Польша. По свежим данным Государственной службы статистики за 2018 год в целом Украина продала в РФ на $ 3, 65 млрд. А в Польшу – на $ 3,27 млрд. В нынешнем году Польша обгонит Россию в том случае, если сохранится тенденция сокращения поставок украинских товаров в РФ – в минувшем году падение импорта составило 7,2%.

В результате по сухим статистическим данным Российская Федерация оставалась в 2018 году крупнейшим торговым партнером Украины. И здесь вызывает тревогу тенденция нарастания дефицита торгового баланса с торговле нашей страны с РФ.

Когда в 2017 году Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины, наблюдался рост и по экспорту украинских товаров в РФ, и по импорту в Украину из России. В частности, объем экспорта товаров из Украины в РФ в 2017 году составил 3,9 млрд долларов - на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России, правда, уже тогда демонстрировал опережающие темпы роста – в 2017 году его размер составил 7,2 млрд дол., или 139,9% роста.

Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило в позапрошлом году почти 3,3 млрд долл. А в 2018 отрицательное сальдо в торговле Украины и РФ увеличилось на треть - до 4,44 млрд.долларов.

В целом это отражает опасную тенденцию роста дефицита в торговле нашей страны со всем остальным миром - дефицит торгового баланса за год вырос на 35% до почти $ 10 млрд.

Таким образом, в товарообороте Украины и России за 2018 год сохранились две тенденции, выразительно оформившиеся ещё в 2016 году. Во-первых, после обвального падения объёмов торговли между двумя странами в 2014-2015 году постепенно показатели товарооборота продолжают выходить на экономически обоснованный уровень. Более того, в экспорте в Россию высшая точка в этом процессе «отскока» от провала 2014-2015 была пройдена в 2017 году. После чего объемы украинского экспорта в РФ стали неуклонно сокращаться.

А во-вторых это восстановление происходит с явным перекосом в сторону России – начиная с 2016 году экспорт РФ в Украину растёт гораздо быстрее, чем экспорт Украины в Россию.

Что разительно отличается от ситуации с экспортом в ЕС - темпы роста экспорта украинских товаров в Евросоюз в 2018 году составили 15%. Всего за прошлый год было экспортировано в ЕС товаров на сумму $20,15 млрд, а доля рынка Евросоюза составила 42,6%. Напомним, что за 2017 год доля ЕС составляла 40,5%, однако темпы роста были в два раза выше - 29,9%.

Оценивая в целом динамику экономических отношений Украины и России, похоже, что уровень товарооборота между странами уже приблизился к выходу на экономически обоснованные показатели. Учитывая тот факт, что торговая конъюнктура для Украины за пять лет поменялась радикально – в сторону переориентации с российского рынка на рынки ЕС, а также других стран (в Азии, Африке и других регионах мира). И товарооборот Украины с РФ уже ни при каких обстоятельствах не выйдет на довоенные показатели: в 2013 году Украина экспортировала в Россию товаров на 13 млрд долларов, а завозила из РФ на 15 млрд долларов.

То есть, до войны торговое сальдо в торговле с РФ хоть и было отрицательным, но не таким большим. Поэтому основные усилия Украине стоит направить не на рост или сокращение товарооборота с РФ, а на выравнивание всё увеличивающегося торгового дисбаланса в нём. Который, к сожалению, каждый год увеличивается. И каждый год в пользу РФ, а не нашей страны.