Осторожность нерезидента

В 2018 году на рынке M&A в Украине локальные инвесторы оказались более активными, чем иностранные – на них приходится почти две трети совокупной стоимости и количества сделок. Количество сделок приобретения украинских активов иностранными инвесторами выросло на 47% (всего было 25 сделок, где одной из сторон выступали нерезиденты, в том числе в 11 сделках они принимали участие, впервые осуществляя вложения в Украину). Однако средний объем сделок с нерезидентами снизился на 16% - до $42 млн, что обусловлено осторожностью новых инвесторов – объем их вложений был более чем вдвое меньше, чем инвесторов с опытом вложений в Украину.

В числе крупнейших сделок прошлого года – покупка группой компаний в составе Metinvest B.V., Altana Limited, Misandyco Holdings LTD и Treimur Investments Limited у группы "Донецксталь" производителя коксующего угля "Шахтоуправление "Покровское" и одну из крупнейших в стране углеобогатительных фабрик – "Свято-Варваринская" (сумма сделки – $714 млн) и покупка The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co. (SALIC) у BNP Paribas SA и Credit Agricole SA сельскохозяйственных активов агрохолдинга "Мрия" за $242 млн.

Фото: Мрія Агрохолдинг

По данным НБУ, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил в 2018 году $2,36 млрд, что ниже показателя 2017 года ($2,59 млрд) Более половины прямых иностранных инвестиций – 58% – были направлены в реальный сектор экономики, тогда как инвестиции в финансовый сектор составили 42% общего объема, из них почти половина – операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал.

Несмотря на то, что ВВП Украины растет третий год подряд и в минувшем году этот показатель, по оценке НБУ, составил 3,3%, в 2019 - 2,5%, а в 2020-м – на 2,9%, инвесторы с осторожностью будут относиться к вложению капитала в нашу страну из-за возможного обострения политической ситуации в связи с выборами президента, а затем парламентскими. Кроме того, перезагрузка судебной системы еще не завершена, и высокий уровень коррупции в ней остается самым существенным риском для инвесторов.

В 2018 году не состоялась большая приватизация. Существует высокая вероятность того, что и нынешний год также станет провальным для большой приватизации. И.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров в январе заявил, что среди условий продолжения сотрудничества Украины с МВФ – старт продажи компаний из перечня большой приватизации в 2019 году. Однако отобранные на конкурсе в минувшем году консорциумы инвестсоветников не могут приступить к подготовке компаний к приватизации из-за судебных исков.

Очень важно, чтобы к 2020 году страна сумела извлечь ошибки и продолжить реформы, предусмотренные программой с МВФ. В таком случае 2020 год сможет стать годом возобновления роста инвестиций в Украину.