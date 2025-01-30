Без Переса, але з Гемілтоном у складі «Феррарі»: усі зміни Формули-1 у новому сезоні

Уже в березні 2025 року стартує новий сезон Формули-1. Розпочнеться він з Гран-прі Австралії. Які нові правила чекають на спортсменів, хто з пілотів дебютує, а хто залишиться поза пелетоном, де виступатиме жива легенда Формули-1 Льюїс Гемілтон — на LB.ua .

Гемілтон у «Феррарі»

Головним ньюзмейкером ще до початку сезону став іменитий і титулований Льюїс Гемілтон. Після 12 сезонів у складі «Мерседесу» семиразовий чемпіон світу покинув команду і підписав новий контракт. Уже в березні ми побачимо британця у формі «Феррарі».

Гемілтон уже випробовує новий болід. Про це повідомила пресслужба «Скудерії», опублікувавши відео, на якому Гемілтон у червоному комбінезоні нової команди тренується на треку у Фіорано.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемілтон

«Уперше сісти за кермо боліда «Феррарі» було одним з найкращих відчуттів у моєму житті. Коли я завів машину і виїхав через ворота гаража, на моєму обличчі була найщиріша посмішка. Це нагадало мені перший раз, коли я тестував болід Формули-1, це був такий бентежний і особливий момент. І ось я майже 20 років потому знову відчуваю ті емоції», — розповів Льюїс.

Напарником британця у «Феррарі» стане її головна надія і зірка Шарль Леклер. Натомість його колишній партнер по команді Карлос Сайнс тепер виступатиме за «Вільямс».

Новачки Формули-1

У новому сезоні п'ять пілотів уперше стануть основними гонщиками Формули-1. Мова про абсолютних дебютантів Хаджара і Габріеля Бартолето («Заубер»), а також про Джека Дуена («Альпін»), Олівера Бермана («Хаас») та Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес»), які раніше мали досвід лише окремих гран-прі в серії.

Фото: EPA/UPG Заїзд Формули-1

Цікаво, що Габріель Бартолето виступатиме під номером п'ять. Цей номер раніше належав чотириразовому чемпіону світу Себастьяну Феттелю. Джек Дуен, який виступатиме за «Альпін», теж зможе похизуватися зірковим номером. Він обрав для себе сімку, під якою раніше виступав чемпіон світу Кімі Райкконен.

Стабільні «Астон Мартін» і «Макларен»

Без новачків будуть лише дві команди: «Астон Мартін», а також чинний володар Кубку конструкторів «Макларен». Свої виступи в «Астон Мартіні» продовжать дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо та його напарник Ленс Стролл, а за «Макларен» далі виступатимуть Ландо Норріс й Оскар Піастрі.

Склад гонщиків Формули-1 на сезон 2025:

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (Нідерланди), Ліам Лоусон (Нова Зеландія)

«Макларен»: Ландо Норріс (Велика Британія), Оскар Піастрі (Австралія)

«Феррарі»: Шарль Леклер (Монако), Льюїс Гемілтон (Велика Британія)

«Мерседес»: Джордж Расселл (Велика Британія), Андреа Кімі Антонеллі (Італія)

«Астон Мартін»: Фернандо Алонсо (Іспанія), Ленс Стролл (Канада)

«Рейсінг Буллз»: Юкі Цунода (Японія), Ісак Хаджар (Франція)

«Вільямс»: Александр Албон (Таїланд), Карлос Сайнс (Іспанія)

«Хаас»: Естебан Окон (Франція), Олівер Берман (Велика Британія)

«Альпін»: П'єр Гаслі (Франція), Джек Дуен (Австралія)

«Заубер»: Ніко Гюлькенберг (Німеччина), Габріель Бортолето (Бразилія)

Перес аут

Не обійшлося й без сумних новин. У списку гонщиків на новий сезон немає донедавна пілота «Ред Булл» мексиканця Серхіо Переса. Після провального сезону «Червоні Бики» розірвали контракт із Чеко, а інші команди не зацікавилися співпрацею з мексиканцем, тож цього сезону на Переса чекає відпустка. Як повідомив сам Серхіо, на цьому його кар’єра гонщика не закінчується.

Фото: EPA/UPG Мексиканський пілот Серхіо Перес

«Плани? Щиро кажучи, я не знаю. Поки що рано про це говорити. Як я вже казав, наприкінці минулого сезону все трапилося дуже швидко і я такого результату не очікував.

Безперечно, якщо отримаю пропозицію приєднатися до гарного, цікавого проєкту, я обдумаю. Але всьому свій час. Найближчими місяцями мій пріоритет — розважитися, займатися речами, на які раніше не було часу, мандрувати із сім'єю. Нинішнє почуття свободи — це щось неймовірне. Його важко описати. Але я почуваюся інакше як людина. Раніше я ніколи такого не відчував. І в мене все гаразд.

Я повернуся до Формули-1, якщо це зробить мене щасливішим. Це єдиний критерій, за яким я розглядатиму варіанти», — розповів Перес у коментарі Sky Sports.

Скасування очка за найшвидше коло

На пілотів Формули-1 у новому сезоні чекатимуть зміни правил. Відтепер пілоти не будуть отримувати додаткове очко, якщо проїдуть коло швидше за інших гонщиків. До прикладу, у минулому сезоні пілот «Макларену» Ландо Норріс отримав найбільше очок за найшвидше коло — чотири додаткові пункти.

Фото: EPA/UPG Формула-1

Бонусний бал почали нараховувати з 2019 року. Причиною скасування цього балу став випадок на Гран-прі в Сінгапурі: Даніель Ріккардо, який виступав за «Ред Булл», на пітстопі змінив шини й виграв найшвидше коло в Ландо Норріса з «Макларену». Водночас Норріс боровся далі з Максом Ферстаппеном з «Ред Буллу» за перемогу в сезоні 2024 року.

У календарі на 2025-й не передбачено нових місць проведення гонок порівняно із сезоном 2024 року. Усі траси з 2024-го присутні у 2025-му, тому загальна кількість гонок залишилася такою самою — 24.

Новий сезон стартує з Гран-прі Австралії (14–16 березня) і закінчиться в Абу-Дабі (5–7 грудня).