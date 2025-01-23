Берінчик розповів, чому на тренувальних зборах до бою відсутній тренер Єгор Голуб

Українець Денис Берінчик пояснив, чому Єгор Голуб не присутній під час тренувальних зборів боксера перед поєдинком проти Кішона Девіса з США.

Він сказав про це кореспонденту LB.ua.

«У Єгора Голуба виникли певні сімейні проблеми. Треба було вибирати між тренувальним збором в Америці та сімейними питаннями. Наразі він продовжує займатися своєю тренерською діяльністю у Києві. Ми знайшли тренера в Америці, з яким готуємося до захисту титулу», – пояснив Денис.

Берінчик також розповів, що впровадив зміни у підготовку до бою, додавши до команди кухаря.

«Це справді круто, що у нас є особистий кухар у таборі. Все з-під ножа: гаряча, смачна і корисна їжа. Ми не витрачаємо зайвого часу, все за розкладом. Владислав Синяченко вже давно в моїй команді, а на зборах вперше. Він значно полегшив нам тренувальний збір, усі хлопці ситі. Дуже смачно нам готує», – розповів боксер.

У розмові з кореспондентом LB.ua українець також звернувся до своїх уболівальників перед захистом свого титулу.

«Я хочу подякувати вболівальникам за підтримку протягом багатьох років, за те, що завжди вірите в нашу перемогу. Залишайтеся з нами, для нас це важливо. Ваш Денис Берінчик», – підсумував він.

Нагадаємо, 14 лютого Денис Берінчик захищатиме свій пояс за версією WBO у поєдинку проти Кішона Девіса. Українець переконаний, що суперник не становитиме для нього загрози.