Світоліна розтрощила росіянку на Australian Open: переможна серія українки триває

Прима українського тенісу здобула чергову перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії. У четвертому колі змагань Еліна здолала представницю РФ Вероніку Кудерметову. Як пройшов матч та з ким зіграє Світоліна у чвертьфіналі – на LB.ua.

Важкий старт і камбек

Еліна Світоліна продовжує свою переможну ходу на Відкритому чемпіонаті Австралії. Хоч матч проти Вероніки Кудерметової розпочався не на користь нашої тенісистки, але завершився позитивно. Еліна поступалась із рахунком 1:4 і програла два гейми на власній подачі. Здавалося, що цей сет точно буде не за нашою спортсменкою.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час матчу

Однак, далі ми побачили ту Еліну, до якої звикли. Світоліна почала боротись і буквально вигризати кожну подачу. Всі наступні гейми українка записала на свій рахунок. Таким чином Еліна здійснила камбек та здобула перемогу у першій партії.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Еліна Світоліна на Australian Open

Другий сет став зразковим у виконанні Світоліної. Спочатку вона виграла гейм на своїй подачі, потім віддала гейм суперниці, після чого розгромила суперницю, взявши п’ять геймів поспіль.

Вероніка Кудерметова — Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (4:6, 1:6)

Принципові суперники періоду великої війни

Цікаво, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Світоліна жодного разу не поступилась росіянкам на корті. Як зазначає сама Еля, ці протистояння є надпринциповими.

«Не роблю нічого інакше, коли граю проти росіянок. Просто відчуваю, що мій дух — інший, вкладаю туди всю енергію. Якщо я не переможу, то майже помру на корті. Ті асоціації, які я маю з цією країною, дуже важкі та болючі для мого серця. Тому, звісно, що я маю додаткову мотивацію», — сказала Світоліна у флешінтерв’ю після перемоги над Кудерметовою.

Фото: EPA/UPG Українка Еліна Світоліна

Статистика Світоліної у період повномасштабного вторгнення у матчах проти росіянок справді вражає: 9 перемог і 0 поразок. Після 24 лютого 2022 року Еліна здолала Анастасію Потапову, Варвару Грачову, двічі Анну Блінкову, двічі Дар’ю Касаткіну, Анастасію Павлюченкову, Анну Калинську та Вероніку Кудерметову. До речі, на цю мить на Australian Open залишилася одна росіянка: у чвертьфіналі змагань боротьбу продовжить Анастасія Павлюченкова, яка протистоятиме ще одній нейтральній тенісистці, але з Білорусі – Арині Сабаленко.

Третя спроба

Цей чвертьфінал стане третім для Еліни на Australian Open. Суперницею Світоліної у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії буде американка Медісон Кіз, яка в четвертому колі здолала представницю Казахстану Єлєну Рибакіну.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час матчу AO

Зазначимо, що це буде п'ята зустріч між Світоліною та Кіз. Рахунок в очних протистояннях – 2:2. Українка перемагала суперницю зі США в межах Australian Open-2019 та USA Open того ж сезону. Востаннє тенісистки зустрічались на корті у січні 2022 року – тоді Медісон була сильнішою за українку на турнірі в Аделаїді.

Матч Кіз – Світоліна відбудеться у середу, 22 січня, не раніше 2:00 за Києвом.