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​Федерація веслування ініціювала довічну дискваліфікацію для Жалінської, яка втекла до Росії

"Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді та спорту."

​Федерація веслування ініціювала довічну дискваліфікацію для Жалінської, яка втекла до Росії
Лариса Жалінська
Фото: Федерація академічного веслування

Президент Федерації академічного веслування України Володимир Власенко прокоментував скандал з Ларисою Жалінською, яка виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію. 

Про це повідомляє "Трибуна".

"Позиція наступна – довічна дискваліфікація та позбавлення звань і нагород. Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді і спорту... Як тільки ми дізналися та подивилися в ютубі те відео, то одразу була реакція Запорізької обласної федерації. Потім – рішення від комісії атлетів", - сказав Власенко.

Як повідомлялося, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, нещодавно виїхала до Росії. В інтерв'ю російським пропагандистам спортсменка розповіла, що виїхала за туристичною путівкою. 

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