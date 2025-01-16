​Федерація веслування ініціювала довічну дискваліфікацію для Жалінської, яка втекла до Росії

"Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді та спорту."

Президент Федерації академічного веслування України Володимир Власенко прокоментував скандал з Ларисою Жалінською, яка виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

Про це повідомляє "Трибуна".

"Позиція наступна – довічна дискваліфікація та позбавлення звань і нагород. Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді і спорту... Як тільки ми дізналися та подивилися в ютубі те відео, то одразу була реакція Запорізької обласної федерації. Потім – рішення від комісії атлетів", - сказав Власенко.

Як повідомлялося, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, нещодавно виїхала до Росії. В інтерв'ю російським пропагандистам спортсменка розповіла, що виїхала за туристичною путівкою.