Тайсон Ф’юрі знову оголосив про завершення професійної кар’єри боксера

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення професійної кар’єри.

"Буду небагатослівним. Я хотів би оголосити про своє завершення боксерської кар’єри. Це було приголомшливо і я насолоджувався кожною хвилиною", – сказав Ф'юрі у відеозверненні в Instagram.

36-річний боксер подякував уболівальникам та привітав їх з новим роком в описі відео: "Дякуємо, це було неймовірно, дякуємо всім, хто допоміг нам! З Новим роком! Ісус – Цар нині і навіки".