Тайсон Ф’юрі знову оголосив про завершення професійної кар’єри боксера

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення професійної кар’єри.
"Буду небагатослівним. Я хотів би оголосити про своє завершення боксерської кар’єри. Це було приголомшливо і я насолоджувався кожною хвилиною", – сказав Ф'юрі у відеозверненні в Instagram.
36-річний боксер подякував уболівальникам та привітав їх з новим роком в описі відео: "Дякуємо, це було неймовірно, дякуємо всім, хто допоміг нам! З Новим роком! Ісус – Цар нині і навіки".
- У 2024 році Ф’юрі провів два поєдинки. В обох його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф’юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.
- Реванш відбувся 21 грудня. Українець знову здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.
- У квітні 2022 року Ф’юрі вже оголошував про завершення кар’єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом він повернувся до професійного боксу. Також у 2016 році Ф'юрі говорив, що покидає бокс. А в 2013 році він заявляв, що "назавжди йде з боксу".