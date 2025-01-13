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Тайсон Ф’юрі знову оголосив про завершення професійної кар’єри боксера

36-річний боксер подякував уболівальникам та привітав їх з новим роком.

Тайсон Ф’юрі знову оголосив про завершення професійної кар’єри боксера
Тайсон Ф'юрі після бою (архівне фото)
Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення професійної кар’єри.

"Буду небагатослівним. Я хотів би оголосити про своє завершення боксерської кар’єри. Це було приголомшливо і я насолоджувався кожною хвилиною", – сказав Ф'юрі у відеозверненні в Instagram.

36-річний боксер подякував уболівальникам та привітав їх з новим роком в описі відео: "Дякуємо, це було неймовірно, дякуємо всім, хто допоміг нам! З Новим роком! Ісус – Цар нині і навіки".

  • У 2024 році Ф’юрі провів два поєдинки. В обох його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф’юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.
  • Реванш відбувся 21 грудня. Українець знову здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.
  • У квітні 2022 року Ф’юрі вже оголошував про завершення кар’єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом він повернувся до професійного боксу. Також у 2016 році  Ф'юрі говорив, що покидає бокс. А в 2013 році  він заявляв, що "назавжди йде з боксу".
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