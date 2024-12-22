Усик – гросмейстер. Він знову переміг Ф’юрі та підтвердив свій клас

У ніч на 22 грудня Олександр Усик переконливо переміг Тайсона Ф’юрі . Бій тривав усі 12 раундів, тому результат поєдинку визначила бригада арбітрів, яка одноголосно – 116:112 – зафіксувала перемогу нашого боксера. Про перебіг бою та все, що відбувалось після, – на Lb.ua.

Головні моменти поєдинку

Ще до бою багато хто говорив, що цей бій буде складнішим для Олександра Усика. Додаткових переживань додала й нова вага Ф’юрі: він був майже на 10 кілограмів важче, ніж у першому протистоянні.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season Олександр Усик

Водночас наш боксер зміг розвіяти усі сумніви. В його очах виднілися впевненість та спокій, а безпосередньо у ринзі українець буквально розіграв шахову партію. Крок за кроком, удар за ударом Усик робив те, що вміє найкраще. Він підловлював Ф’юрі на контратаках, вдало атакував сам і захищався в епізодах, коли британець діяв комбінаційно. Перші два раунди на те й стартові, щоб у цей час Олександр набирав оберти та працював не на повну потужність. Уже у четвертій трихвилинці українські фани побачили те, на що чекали: Усик комбінував удари в живіт та голову свого суперника, при цьому не пропускаючи у відповідь.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season Олександр Усик протистоїть Тайсону Ф'юрі

Один із найяскравіших епізодів стався у шостому раунді – Олександр завдав декілька ударів прямісінько в голову Ф’юрі, але британцеві вдалося встояти. Шостий раунд став своєрідною точкою неповернення, адже ситуація ставала кращою з кожним раундом. Олександр атакував, а Тайсон ставав тільки повільнішим. Звісно, він теж завдавав удари, проте вони були передбачуваними та не докучали Олександру.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season Усик атакує у поєдинку проти Ф'юрі

Чемпіонські раунди тримали всіх нас у напрузі, адже Ф’юрі хоч і пропускав часто, але пробивав потужні й точні джеби. Нокдауну та нокауту не сталось, але чи потрібні вони були? Усі троє суддів зафіксували впевнену перемогу нашого боксера.

До речі, на поєдинку Усик – Ф’юрі вперше працював штучний інтелект, який у тестовому режимі також рахував очки боксерів. У результаті ШІ-суддя зафіксував упевнену перемогу Усика з рахунком 118:112.

Різні реакції суперників

Тайсон, видно було, аж занадто болісно відреагував на поразку. Спочатку він покинув ринг, не сказавши ні слова, а потім звинуватив усіх, кого тільки міг, у своїй поразці. На думку британця, Усику подарували перемогу на Різдво.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season Тайсон Ф'юрі після бою

«Клянуся Богом, я думав, що виграв щонайменше з перевагою в три раунди. Я контролював бій, тому в мене немає сумнівів, що я виграв. Думаю, Усик отримав різдвяний подарунок, але це не вина Олександра. Коли ти не виграєш нокаутом, ти не можеш гарантувати перемогу. Однак, я завжди буду відчувати, що зі мною вчинили несправедливо», – цитує Ф'юрі BBC.

Усик на ці провокації реагував з посмішкою, назвавши Тайсона своїм найкращим другом.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі

«Бій був легким. Було простіше, ніж у першому поєдинку. Ф’юрі – мій найкращий друг. Я дуже його поважаю. Ф'юрі – дуже складний суперник, він робить мене сильнішим. Не скажу, що він прямо мотивує мене, але це сильний суперник. Реальний здоровань, крутий боєць, класний дядько. Ми провели з ним 24 раунди – це вже історія боксу», – підсумував Олександр.

Що далі?

Уже після поєдинку у ринг буквально вибіг Даніель Дюбуа, той самий британець, якого Усик нокаутував влітку 2023-го. Зараз Дюбуа – володар титулу IBF у надважкій вазі, тож він почав благати українця про реванш. Усик погодився.

Напротивагу, поєдинок між боксерами – це питання відкрите. Перш ніж знову боксувати з Усиком, Дюбуа потрібно перемогти Паркера. Їхній бій відбудеться у лютому наступного року. А промоутер українця Олександр Красюк уже готовий розпочати перемовини із переможцем цього протистояння.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season Олександр Усик та промоутер Олександр Красюк після бою

«Якщо фани боксу хочуть побачити цей бій – чудово. Відверто кажучи, я хотів би бачити Усика триразовим абсолютним чемпіоном», – підсумував Красюк.

Нам залишається лише чекати, хто ж кине виклик Усику, який давно вже пройшов цю гру.