Усик знову здивував образом: головною деталлю став котик

Український боксер Олександр Усик неодноразово вражав уболівальників яскравими образами перед поєдинками. Пам’ятаємо і автентичні вишиванки, і козацький жупан, і гетьманську шапку . Цього разу Олександр вирішив акцентувати на фіолетовому кольорі. До Ер-Ріяда (де відбудеться поєдинок проти Тайсона Ф’юрі . — LB.ua ) прибув у фіолетовому спортивному костюмі, а потім одягнув розкішне вбрання такого ж кольору. Про всі образи Усика перед другим боєм з Тайсоном і що вони означають — на LB.ua .

Фіолетова кофта з тризубом

Після виснажливого тренувального табору Олександр Усик разом з командою прибув до столиці Саудівської Аравії. Кожен член команди одягнув спортивний костюм яскраво-фіолетового кольору із зеленим орнаментом, на спині — герб України, тризуб, вище — напис Team UA. Варто зауважити, що на бій проти британського важковаговика Олександр прихопив іграшкового віслюка — подарунок дочки, який став своєрідним талісманом.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney Команда Усика на відкритому тренуванні

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney Олександр Усик перед відкритим тренуванням

На відкрите тренування Усик одягнув білий светр з написом Undisputed (укр. «абсолютний»). Саме це звання українець здобув, коли виграв перший бій проти Тайсона Ф’юрі й об’єднавши всі чотири основні пояси хевівейту. Далі цікавіше.

Нагадати про своє прізвисько

На медіадні в Ер-Ріяді Олександр Усик з’явився в розкішному фіолетовому костюмі. На плечі боксера розлігся білий дикий кіт. Зазначимо, що наш боксер отримав таке прізвисько на початках професійної кар’єри. Не секрет, що українець має виняткове боксерське IQ, завдяки якому технічно перебиває опонента, з’являючись то з одного, то з іншого боку рингу. З глядацького місця така манера бою нагадує ігри кота з клубком ниток.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney Олександр Усик під час медіадня в Ер-Ріяді

Дизайнерка образу — Ельвіра Гасанова, власниця бренду чоловічого одягу Damirli. Боксер не вперше обирає її роботи. Представники бренду пояснили, що фіолетовий колір символізує впевненість, творчу енергію та характер Усика. Хутряна накидка дикого кота — незалежність, спритність і приховану силу. Котик має очі синього і жовтого кольорів. До речі автори образу також зауважили, що боксер під час бою нагадує кота. Ще одна деталь вбрання — ланцюжок, який вказує на аристократичну вишуканість. Насамкінець підкреслюють стиль чорні туфлі.

Котів багато не буває

На пресконференцію перед поєдинком Усик одягнув бордовий костюм. У Damirli пояснили, що цей вибір теж не випадковий, навпаки — сповнений символів.

Фото: damirli/Instagram Образ Олександра Усика

«Бордовий колір, який переважає в образі Олександра Усика, має глибоку символіку. Він асоціюється з королівською величчю, силою духу, благородством і пристрастю. Це колір, що уособлює зрілість, виваженість і емоційну стабільність. У контексті Усика цей відтінок підкреслює його впевненість у собі, рішучість і готовність до перемоги, але водночас демонструє його стриманість і глибину особистості», — пояснили розробники.

На грудях Олександра вишили візерунок — двох котів. Вони виконані золотими нитками, що вказує на статус українця в боксі.

Дизайнери підсумували: «Бордовий піджак із золотим символом кота стає метафорою цілісності Усика: фізичної, моральної й стратегічної. Він уособлює ідею, що справжній чемпіон — це не тільки сила, але й витонченість, внутрішній баланс і інтелект».

Загадкою залишається головне вбрання Усика — для виходу на бій проти Тайсона Ф’юрі.

Про те, у що буде вбраний чемпіон, ми дізнаємося вже вночі з 21 на 22 грудня.

Про усі важливі моменти перед боєм, текстову трансляцію поєдинку та аналіз другої частини протистояння між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі — LB.ua.