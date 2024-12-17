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Мудрик підтвердив позитивний тест на допінг, але заперечив вживання заборонених речовин

Спортсмен сподівається повернутися на футбольне поле якнайшвидше.

Мудрик підтвердив позитивний тест на допінг, але заперечив вживання заборонених речовин
Михайло Мудрик
Фото: ФК "Челсі"

Вінгер футбольного клубу "Челсі" та національної збірної України Михайло Мудрик у дописі у соціальній мережі підтвердив, що здав позитивний тест на допінг.

“Я можу підтвердити, що мене повідомили про те, що зразок, наданий мною до Футбольної асоціації, містив заборонену речовину”, ‒ написав він в Instagram.

Видання Tribuna.com повідомило сьогодні, що заборонену речовину виявили в одній з проб українського футболіста від жовтня цього року. "Челсі" підтвердив, що англійська Футбольна асоціація проінформувала клуб про "несприятливий" результат тестування.

Водночас Мудрик заперечив вживання заборонених препаратів та висловив сподівання повернутися на поле якнайшвидше.

“Це стало повним шоком, адже я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин й не порушував жодних прави. Я тісно співпрацюю зі своєю командою, аби розслідувати, яким чином це могло статися”, ‒ зазначив футболіст.

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Мудрик додав, що переконаний ‒ він не зробив нічого неправильного. “Наразі не можу сказати більше через конфіденційність процесу”, ‒ підкреслив спортсмен.

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