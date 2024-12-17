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ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг

Гравцеві "Челсі" та збірної України загрожує дискваліфікація.

ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

Спортивне видання "Трибуна" з посиланням на власні джерела стверджує, що вінгер футбольного клубу "Челсі" та національної збірної України Михайло Мудрик у жовтні здав позитивний допінг-тест.

Заборонена речовина була знайдена у пробі "А". Ймовірно, найближчими днями буде відкрито пробу "B". 

Наразі ні футболіст, ні його менеджер не прокоментували ситуацію. Мудрик не потрапляв до складу лондонської команди з 1 грудня і пропустив вже чотири матчі.

У разі підтвердження інформації про допінг гравцю загрожує тривала дискваліфікація.

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