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Болгарський клуб виставить українця на трансфер через відмову змінювати громадянство

Євген Сердюк не хоче відмовлятися від паспорта з тризубом.

Болгарський клуб виставить українця на трансфер через відмову змінювати громадянство
Євген Сердюк
Фото: ЦСКА 1948

Футбольний клуб "ЦСКА 1948", заснований після банкрутства історичного "ЦСКА Софія", має намір продати українського нападника Євгена Сердюка через його відмову від паспорту Болгарії.

Як пише болгарське видання "Телеграф", боси клубу хотіли змусити форварда скористатися можливістю змінити громадянство після чотирьох років виступів за болгарські колективи. Проте гравець заявив, що не має наміру розривати свій зв'язок з Україною.

Через принципову позицію "ЦСКА" виставить українця на трансфер. Портал Trasfermarkt оцінює його контракт у 800 тисяч євро.

Сердюк є уродженцем Дружківки Донецької області. В Україні на дорослому рівні не грав, дебютував у Португалії за клуб "Фатіма". У 2021 році перейшов до Болгарії - спершу у "Черно море", потім у "ЦСКА 1948". За столичний клуб забив 13 голів у 47 матчах. Грав за молодіжну збірну України.

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