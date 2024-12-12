У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри

Десята партія, яка починалася за рівного рахунку, була доволі обережною. Дін, мабуть, мріяв на нічиїх дотягнути до тайбрейку, тому білими він був не проти мирного підсумку. А Гукешу діяти на виграш чорними теж було не дуже потрібно.
Але вже в одинадцятій зустрічі гра пішла дуже жваво. Англійський дебют трансформувався в захист Беноні зі зміною кольору. Але чорні (Дін) дістали цілком пристойну позицію. Та з 15-го ходу китаєць грав не туди. Якби він замість фіанкето чорнопольного слона обрав його розвиток на іншу діагональ, позиція була б суттєво ліпшою.Та Дін помилився, причому не востаннє. Ще кілька похибок чемпіона — і, як вишенька на торті, неймовірний, дивовижний зівок фігури на 28-му ході. Чемпіон одразу після відповіді суперника склав зброю.
Фаворит уперше вийшов уперед — 6:5.
Здавалося, що все, матч практично закінчено. Не дуже вірилося, що чемпіон зможе отямитися. Адже тепер йому довелося б на замовлення виграти принаймні партію. Тим більше перед цим Дін активно демонстрував пацифізм.
Але у 12-й партії китаєць, як завжди, продемонстрував чудову дебютну підготовку. Спортсмени розіграли англійський початок, який цього разу приніс суттєву перевагу білому чемпіону. Перед чорними постав нелегкий вибір ходів. І Гукеш не завжди міг упоратися з ним. Уже до 20-го ходу в білих була стратегічно виграна позиція.
І якщо на початку китаєць мав набагато менше часу, то потім індійський гросмейстер уже сам відставав у цьому показнику. Стало очевидно, що лише диво може врятувати чорних. Китайцю треба було лише зберегти холоднокровність.
Тим більше, що індієць продовжував помилятися в гіршій позиції. А коли проґавив якість, стало зрозуміло, що Діну вдалося зрівняти рахунок — 6:6.
Тепер після вихідного, 10 грудня, шахісти зіграли ще дві партії. Про те, як вони пройшли та що далі – на Lb.ua.