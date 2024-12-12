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У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри

Три партії матчу за першість світу з шахів між чемпіоном Діном Ліженем (Китай) та індійцем Доммараджу Гукешом, який проходить у Сінгапурі, були напрочуд драматичними. Принаймні після семи поспіль нічиїх дві зустрічі закінчилися результативно…

У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри
Ліжень і Гукеш грають за шахову корону
Фото: Fide.com

Десята партія, яка починалася за рівного рахунку, була доволі обережною. Дін, мабуть, мріяв на нічиїх дотягнути до тайбрейку, тому білими він був не проти мирного підсумку. А Гукешу діяти на виграш чорними теж було не дуже потрібно.

Але вже в одинадцятій зустрічі гра пішла дуже жваво. Англійський дебют трансформувався в захист Беноні зі зміною кольору. Але чорні (Дін) дістали цілком пристойну позицію. Та з 15-го ходу китаєць грав не туди. Якби він замість фіанкето чорнопольного слона обрав його розвиток на іншу діагональ, позиція була б суттєво ліпшою.Та Дін помилився, причому не востаннє. Ще кілька похибок чемпіона — і, як вишенька на торті, неймовірний, дивовижний зівок фігури на 28-му ході. Чемпіон одразу після відповіді суперника склав зброю.

Доммараджу Гукеш після партії
Фото: Fide.com
Доммараджу Гукеш після партії

Фаворит уперше вийшов уперед — 6:5.

Здавалося, що все, матч практично закінчено. Не дуже вірилося, що чемпіон зможе отямитися. Адже тепер йому довелося б на замовлення виграти принаймні партію. Тим більше перед цим Дін активно демонстрував пацифізм. 

Але у 12-й партії китаєць, як завжди, продемонстрував чудову дебютну підготовку. Спортсмени розіграли англійський початок, який цього разу приніс суттєву перевагу білому чемпіону. Перед чорними постав нелегкий вибір ходів. І Гукеш не завжди міг упоратися з ним. Уже до 20-го ходу в білих була стратегічно виграна позиція.

Дін Ліжень і Доммараджу Гукеш
Фото: Fide.com
Дін Ліжень і Доммараджу Гукеш

І якщо на початку китаєць мав набагато менше часу, то потім індійський гросмейстер уже сам відставав у цьому показнику. Стало очевидно, що лише диво може врятувати чорних. Китайцю треба було лише зберегти холоднокровність.

Тим більше, що індієць продовжував помилятися в гіршій позиції. А коли проґавив якість, стало зрозуміло, що Діну вдалося зрівняти рахунок — 6:6.

Китайський гросмейстер Дін Ліжень під час шахової партії
Фото: Fide.com
Китайський гросмейстер Дін Ліжень під час шахової партії

Тепер після вихідного, 10 грудня, шахісти зіграли ще дві партії. Про те, як вони пройшли та що далі – на Lb.ua.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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