Шахи: матч за корону потрапив у смугу нічийної турбулентності.

Три партії з четвертої по шосту матчу на першість світу між чемпіоном Дін Ліженем з Піднебесної та претендентом Доммараджу Гукешом (Індія), який проходить у Сінгапурі, відрізнялися від трьох стартових двобоїв, як небо від землі.

Якщо перші зустрічі були насичені боротьбою, драматичними моментами, то наступні партії були скоріше мінорними. Недарма всі вони закінчилися внічию.

Найбільш нудною виявилася саме четверта партія. Обриси нічиєї явно проглядалися вже близько двадцятого ходу. Але, оскільки на матчі діє досить безглузде (на нашу думку) правило, яке забороняє вести мирні переговори до 40-го ходу, то шахісти виконали свої формальні зобов’язання і погодилися на нічию одразу після контролю.

Фото: Fide.com Дін Ліжень і Доммараджу Гукеш під час шахової партії

Дещо цікаве трапилося в дебюті п’ятої партії. Гукеш знову обрав перший хід 1. е4. У відповідь Дін вкотре обрав французький захист. Тим самим він підкреслив, що цей дебют є основною його зброєю для цього матчу.

Але вже на третьому ході претендент здивував суперника, застосувавши розмінний варіант. Багато років вважалося, що він веде до швидкої нічиєї.

У білих з’явилися певні шанси здобути перевагу, але насправді вони були не такими вже великими. У підсумку Гукеш навіть отримав трохи гіршу позицію, але не таку, яка б ставила під загрозу його можливості тримати гру. І знову суперники дотягнули до 41-го ходу, спокійно потиснувши руки один одному.

А в шостій зустрічі чемпіон світу білими обрав лондонську систему. Проте, це не принесло йому будь-яких дивідендів. Принаймні, вже на 23-му ході він продемонстрував, що згодний на триразове повторення позиції й нічию. Це – легальний спосіб обійти правило сорока ходів.

Фото: Fide.com Ліжень і Гукеш на пресконференції

Але несподівано Гукеш уникнув цього варіанту, хоча це призвело його до трохи гіршої позиції. Щоправда, знову не настільки гіршої, щоб отримати реальні шанси на програш. Чорні далі грали досить акуратно, і ця зустріч втретє поспіль закінчилася миром.

Рахунок матчу став 3:3, а до його закінчення лишилося 8 поєдинків.