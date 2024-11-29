Обмін ударами на старті шахового матчу за корону

Старт шахового матчу за світову корону між чинним чемпіоном, 32-річним китайцем Дін Ліженом, та 18-річним претендентом Доммараджу Гукешом з Індії, який проходить на Сингапурі, розпочався напрочуд цікаво.

Нагадаємо, що «гарячим фаворитом», як кажуть англійці, вважався саме Гукеш. Саме він грав білими у першій партії. Гукеш обрав перший хід королівського пішака, який не є головним у його дебютному репертуарі. Але у відповідь він теж отримав сюрприз – французький захист. Адже головним дебютом за чорних у чемпіона є іспанська партія.

На цьому обміни несподіванками не обмежилися. Індієць здивував суперника вибором варіанту, а чорні обрали досить рідку систему.

Фото: EPA/UPG Дін Ліжень і Доммараджу Гукеш під час шахової партії

І от Доммараджу вирішив одразу показати, хто в домі хазяїн, і почав білими наступ на королівському фланзі. Однак, Дін блискуче вів стратегічні дії. Його пункт с4, на який по черзі потрапили кінь, ферзь, а потім і тура дав йому можливість захопити ініціативу.

Якби Гукеш одразу збагнув, що йому треба наполегливо боротися за нічию й трохи вгамував свої амбіції, можливо, йому вдалося б врятувати партію. Але індієць продовжував боротися за перемогу, припустився кількох помилок і зрештою програв стартовий двобій.

Фото: EPA/UPG Партія за шахову корону між Ліженем і Гукешем

Наступна партія була цікава тим, чи спробує китаєць розвинути успіх, або гратиме обережно. Дін схилився до другого варіанту. В італійській партії представник Піднебесної отримав невелику перевагу, проте діяв доволі обережно, тож претенденту вдалося без особливих зусиль зрівняти гру. Триразове повторення було зафіксовано вже на 23-му ході. Нічия.

У третій партії Гукеш білими теж грав досить обережно. А от Дін навпаки перейшов кордони допустимого ризику. Він поставив свого слона глибоко у табір суперника. Здавалося, великих проблем з його поверненням додому не виникне, але це було тільки до певного часу.

Фото: EPA/UPG Китаєць Ліжень й індієць Гукеш після партії

Коли ж чорні почали помилятися, особливо не якісним виявився хід турою на 18-му ході, білим сповна вдалося скористатися з інтернованого становища ворожого слона. А ще кілька неточностей китайця призвели до того, що білі виграли фігуру. Здавалося, що у чорних збережуться практичні шанси на порятунок, проте активність фігур претендента призвела до того, що чорні прострочили час.

Рахунок зрівнявся – 1,5:1,5. Психологічна ініціатива явно перейшла до Гукеша.

28 листопада – першій вихідний день. Сьогодні ж розпочинається друга «триденка», у якій білими двічі грає Ліжень.