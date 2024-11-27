Відзнаку найкращого молодого футболіста Golden Boy-2024 отримав Ламін Ямаль з “Барселони”

Відзнаку найкращого молодого футболіста Golden Boy-2024 отримав вінгер Ламін Ямаль з іспанської “Барселони”.

Про це повідомляє Tuttosport.

До фінального списку на премію Golden Boy потрапили 25 футболістів. З них 20 визначили за результатами виступів у сезоні, видання обрало ще п'ятьох.

Найкращого молодого футболіста визначали 500 провідних європейських журналістів. 488 очок з максимально можливих 500 отримав Ямаль, який у віці 17 років і 137 днів став наймолодшим володарем відзнаки Golden Boy.

Ламін Ямаль отримав 97.6% голосів і перевершив показник минулорічного переможця, півзахисника "Реала" Джуда Беллінгема (97%).

Ямаль став четвертим власником нагороди Golden Boy з "Барселони". Раніше премію здобували Гаві (2022 рік), Педрі (2021 рік) та Ліонель Мессі (2005 рік).