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Відзнаку найкращого молодого футболіста Golden Boy-2024 отримав Ламін Ямаль з “Барселони”

Він отримав 97,6% голосів.

Відзнаку найкращого молодого футболіста Golden Boy-2024 отримав Ламін Ямаль з “Барселони”
Ламін Ямаль
Фото: EPA/UPG

Відзнаку найкращого молодого футболіста Golden Boy-2024 отримав вінгер Ламін Ямаль з іспанської “Барселони”.

Про це повідомляє Tuttosport.

До фінального списку на премію Golden Boy потрапили 25 футболістів. З них 20 визначили за результатами виступів у сезоні, видання обрало ще п'ятьох.

Найкращого молодого футболіста визначали 500 провідних європейських журналістів. 488 очок з максимально можливих 500 отримав Ямаль, який у віці 17 років і 137 днів став наймолодшим володарем відзнаки Golden Boy. 

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Ламін Ямаль отримав 97.6% голосів і перевершив показник минулорічного переможця, півзахисника "Реала" Джуда Беллінгема (97%).

Ямаль став четвертим власником нагороди Golden Boy з "Барселони". Раніше премію здобували Гаві (2022 рік), Педрі (2021 рік) та Ліонель Мессі (2005 рік).

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