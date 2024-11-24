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Ла Ліга: «Барселона» у кінці зустрічі втратила перемогу над «Сельтою»

Каталонці вели у рахунку до 84 хвилини.

Ла Ліга: «Барселона» у кінці зустрічі втратила перемогу над «Сельтою»
"Сельта" – "Барселона"
Фото: EPA/UPG

«Барселона» на чужому полі поділила очки з «Сельтою» – 2:2 у 14-му турі іспанської Прімери.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

На 15 хвилині гравець «брунатно-синіх» Рафінья відгукнувся на простріл і відкрив рахунок. 

У другому таймі, на 61-й, Левандовський зорієнтувався у штрафному і забив, пробивши у правий кут воріт. На 82 хвилині півзахисник каталонців Касадо отримав другу жовту картку та залишив поле. 

Після цього «Cельта» відзначилася двічі, на 84 і 86 хвилинах, та зрівняла рахунок.

За підсумками поєдинку «Барселона» залишилася на першій сходинці Ла Ліги з 34-ма очками в активі. «Сельта» йде 11-ю – 18 пунктів після 14 матчів.

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