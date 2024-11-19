Підопічні Сергія Реброва гратимуть у плей-оф за право підвищитися у класі ЛН.

Іван Калюжний у матчі проти Албанії у Лізі націй УЄФА

Збірна України з футболу на чужому полі здолала команду Албанії (1:2) у шостому турі групового етапу Ліги націй УЄФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На 5 хвилині Олександр Зінченко зорієнтувався після рикошету і потужно пробив у лівий кут воріт албанців – 0:1.

Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко святкує гол у ворота Албанії

Фото: EPA/UPG Роман Яремчук бореться за м'яч у матчі проти Албанії у Лізі націй УЄФА

За 5 хвилин Роман Яремчук вдалося відкрився, отримав пас головою від Коноплі й подвоїв рахунок.

Фото: EPA/UPG Роман Яремчук після голу у ворота Албанії

Фото: EPA/UPG Байрамі після голу у ворота збірної України

Албанія спромоглася відіграти один м’яч зусиллями Байрамі. Він чітко реалізував пенальті після фолу Трубіна. Українці змогли втримати позитивний для себе результат, хоч албанці тиснули на ворота суперника.

У паралельному поєдинку Чехія здолала Грузію – 2:1.

За підсумком шести турів Ліги націй УЄФА Чехія очолила групу 1 (В) з 11 очками в активі, а українці посіли другу сходинку (8 очок) та отримали право зіграти у плей-оф за підвищення до дивізіону А Ліги націй УЄФА.

Грузини та албанці завершили турнір на третьому і четвертому місцях відповідно, завоювавши по 7 пунктів.