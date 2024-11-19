Збірна України з футболу на чужому полі здолала команду Албанії (1:2) у шостому турі групового етапу Ліги націй УЄФА.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
На 5 хвилині Олександр Зінченко зорієнтувався після рикошету і потужно пробив у лівий кут воріт албанців – 0:1.
За 5 хвилин Роман Яремчук вдалося відкрився, отримав пас головою від Коноплі й подвоїв рахунок.
Албанія спромоглася відіграти один м’яч зусиллями Байрамі. Він чітко реалізував пенальті після фолу Трубіна. Українці змогли втримати позитивний для себе результат, хоч албанці тиснули на ворота суперника.
У паралельному поєдинку Чехія здолала Грузію – 2:1.
За підсумком шести турів Ліги націй УЄФА Чехія очолила групу 1 (В) з 11 очками в активі, а українці посіли другу сходинку (8 очок) та отримали право зіграти у плей-оф за підвищення до дивізіону А Ліги націй УЄФА.
Грузини та албанці завершили турнір на третьому і четвертому місцях відповідно, завоювавши по 7 пунктів.