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Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
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Збірна України перемогла Албанію та отримала шанс піднятися до дивізіону А Ліги націй УЄФА

Підопічні Сергія Реброва гратимуть у плей-оф за право підвищитися у класі ЛН.

Збірна України перемогла Албанію та отримала шанс піднятися до дивізіону А Ліги націй УЄФА
Іван Калюжний у матчі проти Албанії у Лізі націй УЄФА
Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу на чужому полі здолала команду Албанії (1:2) у шостому турі групового етапу Ліги націй УЄФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На 5 хвилині Олександр Зінченко зорієнтувався після рикошету і потужно пробив у лівий кут воріт албанців – 0:1. 

Олександр Зінченко святкує гол у ворота Албанії
Фото: EPA/UPG
Олександр Зінченко святкує гол у ворота Албанії

Роман Яремчук бореться за м'яч у матчі проти Албанії у Лізі націй УЄФА
Фото: EPA/UPG
Роман Яремчук бореться за м'яч у матчі проти Албанії у Лізі націй УЄФА

За 5 хвилин Роман Яремчук вдалося відкрився, отримав пас головою від Коноплі й подвоїв рахунок.

Роман Яремчук після голу у ворота Албанії
Фото: EPA/UPG
Роман Яремчук після голу у ворота Албанії

Байрамі після голу у ворота збірної України
Фото: EPA/UPG
Байрамі після голу у ворота збірної України

Албанія спромоглася відіграти один м’яч зусиллями Байрамі. Він чітко реалізував пенальті після фолу Трубіна. Українці змогли втримати позитивний для себе результат, хоч албанці тиснули на ворота суперника.

У паралельному поєдинку Чехія здолала Грузію – 2:1.

За підсумком шести турів Ліги націй УЄФА Чехія очолила групу 1 (В) з 11 очками в активі, а українці посіли другу сходинку (8 очок) та отримали право зіграти у плей-оф за підвищення до дивізіону А Ліги націй УЄФА.

Грузини та албанці завершили турнір на третьому і четвертому місцях відповідно, завоювавши по 7 пунктів.

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