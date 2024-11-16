Ліга націй. Грузія – Україна (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 16 листопада, збірна України зіграє у п'ятому турі групового етапу Ліги націй УЄФА.

Георгій Судаков під час першого матчу проти Грузії у ЛН

Основні статистичні показники матчу (Грузія – Україна): володіння м'ячем (57:43), удари (18:6), удари в площину воріт (3:3), кутові (8:4), фоли (8:17).

Матч завершено!!!

Ну давайте!

90+1. НУ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯК!!!!!!!!!! Українці вийшли в контратаку, але пробити божевільного МАМАРДАШВІЛІ не змогли. Він двічі врятував свою команду після ударів Гуцуляка і Назаренка. Цей шанс був золотим.

90. Арбітр додав 5 хвилин до основного часу матчу.

88. Таке враження, що збірна Грузії лише почала грати. Виграють більшість єдиноборств і рухаються вперед.

86. Кварацхелія наважився на удар, але м'яч пролетів вище воріт.

Українці вже пішли з поля?...

84. Грузини постійно дістаються воріт Трубіна. Нам щастить.

82. Миколенко агресивно боровся проти Гочолейшвілі й отримав жовту картку.

81. Забарний намагався довгим кросом знайти Мудрика, але грузини перехопили пас.

Таке враження, наче нам є що втрачати у цьому поєдинку...

Ребров вирішив не йти ва-банк. Дарма.

80. Ще дві заміни в України: Калюжний і Яремчук вийшли замість Бражка і Яремчука.

76. Трубін небезпечно "запалив свічку" після кутового, але грузини не змогли зачепитися за м'яч.

Грузини на стадіоні женуть свою команду вперед. Можемо пропустити й другий.

74. Гооооооол!!! Какабадзе відгукнувся на пас і пробив головою. Трубін врятував, але м'яч відлетів до Мікаутадзе, який зрівняв рахунок ударом в один дотик.

Грузини все ближче до наших воріт. Небезпечно...

71. Мікаутадзе вирвався вперед сам-самісінький і летів наздоганяти м'яч, але Трубін встиг вийти з воріт і вибити м'яч куди очі дивилися.

70. Довбиииик! Артем отримав пас на правому фланзі, зблизився з воротами і потужно пробив – ворота врятувала права стійка. Пізніше виявилося, що Довбик перебував в офсайді.

69. Мудрик в центрі поля отримав високий м'яч, опустив того до ніг, обіграв двох грузинів і заробив фол – як книжка пише. Гочолейшвілі отримав жовту картку за цей фол.

68. Одразу ж небезпечний момент біля воріт Трубіна: Криськів не встиг закрити свою зону відповідальності, а Мікаутадзе не зміг акцентовано пробити.

67. Одразу ж відповідь від Саньоля! Три заміни у складі грузинів: Цітаїшвілі (так-так, наш козак), Гочолейшвілі і Мікаутадзе вийшли на поле, а Шенгелія, Квірквелія і Зівзівадзе пішли відпочивати.

65. Дві заміни від Реброва: Криськів і Гуцуляк змінили Шапаренка і Зубкова.

63. Забааааарниииий!!! Після низки рикошетів Кочорашвілі намагався пробити по м'ячу, що котився від воріт, але Ілля у жорсткому стрибку вибив м'яч з-під ніг грузина. І грузина на поле поклав. Браво!!!

Дякуємо, футбольна фортуно!

61. Кварацхеліяяяяяя! Пробачив цього разу нас Хвіча! Він змістився з флангу в центр й обвідним ударом пробив у праву хрестовину воріт Трубіна. Анатолій стрибав за м'ячем, але здається, що наш кіпер був безсилим у цьому епізоді.

Одна з кращих, тьху-тьху, ігор Миколи Матвієнка за останні 3 роки.

59. Забарний впевнено виграв боротьбу після дещо легковажного пасу Квірквелії. Таке Ілля їсть на сніданок.

Грузини взяли м'яч під контроль, а наші грають другим номером. Враховуючи результат, така тактика може бути цілком виграшною. Для обох.

57. Шенгелія з не кращої позиції, лівого кута штрафного, пробив щокою у ворота, але м'яч приземлився на верхньому ярусі стадіону. Бий так далі, друже.

56. Конопля переїхав Кочорашвілі в кращих традиціях Серхіо Рамоса. Поки без жовтої картки, але наступного разу варто діяти обережніше.

55. Кварацхелію перевірили на міцність партнери: Кочорашвілі занадто сильно віддав пас на Хвічу, а той не встиг, хоч старався дістатися до ігрового прилада.

53. Аааааааа, гарно було б, але... Зубков опинився з м'ячем на фланзі й відпасував на Судакова, який набігав на передачу. В останній момент Лочошвілі перехопив м'яч у підкаті.

Трибуни в Батумі – це окрема любов.

Дощ, до речі, досі не вщух.

50. Мудрик наааааааааааааабаааааааааагааааааатооооооо швидше за своїх суперників. Цього разу він обігнав двох і намагався швидко доправити м'яч до штрафного Мамардашвілі, але захисники перекусили цей задум.

49. Шенгелія подав у штрафний майданчик, але після рикошету від Коноплі м'яч опинився прямісінько в руках Трубіна.

48. Бражко як лев боровся проти гравців центру поля Грузії, але все ж втратив м'яч.

47. Що ви знаєте про зміну ролей? Забарний спокійно пройшов Кварацхелію одним рухом і отримав від Хвічі по ногах. Штрафний на користь українців.

Грузини зробили висновки після другого тайму. Зараз вони діють агресивно та напористо.

46. Хвічаааааааа!!! Грузинський кудесник ефектно розвернувся на швидкості поміж Коноплі і Матвієнка, а потім прострілив на Давіташвілі – той в один дотик пробив вище воріт. Найкращий момент Грузії у матчі.

45. Заміна у складі Грузії: Давіташвілі замінив на полі Чакветадзе.

Другий тайм розпочався!!!

Основні статистичні показники першого тайму (Грузія – Україна): володіння м'ячем (58:42), удари (4:2), удари в площину (1:1), кутові (4:3), фоли (3:5).

Перерва!

45+1. Зубков наважився на удар і пробив, але, на жаль, м'яч пройшов вище воріт.

45. Арбітр додав до основного часу першого тайму 2 хвилини.

44. Грузини швидко вийшли у контратаку. Какабадзе виконав довгий навіс на ліву стійку, але Кашія не зміг нормально пробити по м'ячу.

43. Кашія опинився біля лівої стійки й відгукнувся на навіс партнера по команді, але не зміг переправити м'яч у ворота Трубіна. Після цього арбітр зафіксував положення поза грою. Поки видихаємо.

42. Кутовий для грузинів, біля м'яча, очевидно, Кварацхелія.

41. Миколенко наважився подати, але м'яч полетів прямо до рук Мамардашвілі.

40. Трубін якісно віддав довжелезний пас на Зубкова, а той зміг скинути на Довбика. Артема виштовхали, але аут він заробив.

39. Господи, ми бачимо крутий пресинг від українців?! Судаков, Зубков і Конопля затисли в тиски Кварацхелію і змусили грузинів виходити з оборони через довгий пас.

38. Конопля, хоч тиск грузинів був відчутним, пробіг флангом і подав – Мамардашвілі у стрибку супермена вибив м'яч за межі поля.

37. Михайло Мудрик подав кутовий, але єдине, що вдалося виграти Україні – це аут.

36. Кутовий для українців.

35. Мудриииииииииииик!!!!! Ну вмієш же, хлопче! Михайло отримав м'яч після елегантного скидання Довбика і пролетів від центру поля до самих воріт Грузії. Мудрик пробив низом, але Мамардашвілі ногою врятував свою команду.

33. І Зубков, і Мудрик стабільно допомагають захисникам під час оборонних дій. Відчувається, що Ребров добре попрацював перед грою. Цей прийом допомагає футболістам стримувати Кварацхелію і компанію.

32. Грузини сьогодні – це Кварацхелія. Усі небезпечні епізоди йдуть саме з лівого флангу, до якого тяжіє грузинський чаклун. Цього разу теж, але наші відбилися.

31. Конопля отримав пас біля кутового прапорця воріт Грузії, але послизнувся й у підсумку вилетів за межі поля. Головне – згрупуватися, Юхиме.

Подобається те, як українці вибігають у контратаки.

29. Шапаренко цікаво запропонував себе й отримав елегантний пас від Зубкова. Микола протягнув м'яч, але атака захлиснулася, коли м'яч повернувся до Олександра.

28. Мудрик після подачі знову першим опинився на підбиранні і намагався вийти в атаку разом з Миколенком, але грузини передбачили задум Мишка.

27. Кварацхелія обіграв Зубкова, але Сашка так просто не пройти. Він жорстко збив лідера Грузії. Чергвоий штрафний для грузинів, цього разу з лівого флангу.

26. Кварацхелія відверто погано пробив. З такими ударами ще довго гратиме в "Наполі".

25. Небезпечний штрафний біля наших воріт.

24. Бражко перевірив Кварацхелію на міцність – Хвіча намагався обіграти нашого опорника, але впав після потужного поштовху Володимира.

23. Мудрик перехопив м'яч у нашому штрафному майданчику і одразу прокинув його вбік воріт суперника – Михайла відверто збили з ніг. Арбітр епізод не помітив.

21. Кварацхелія намагається обіграти одразу декількох суперників, але цього разу відпасував на Какабадзе. Той прострілив, але його дії були занадто передбачуваними для Судакова.

20. Довго контролюють м'яч грузини. Українці не чинять сильний тиск, але розвинути володіння у щось більше не дають. Нехай собі бавляться грузини.

Сергій Ребров стоїть, не демонструючи особливих емоцій. Сьогодні потрібно перемагати, тренере.

Українці занадто багато дріботять біля чужих воріт, а ось до удару не доходить. Більше ударів потрібно, панове.

18. Зубков продовжує лежати, але арбітр невблаганний. Граємо далі.

17. Це щонайменше було цікаво! Мудрик опинився на оперативному просторі і втік від усіх, увімкнувши третю швидкість. Далі Михайло відпасував на Зубкова, а Сашко вже не зміг нав'язати боротьбу суперникам.

15. Кварацхелія подав до штрафного, але Забарний показав майстер-клас гри у повітрі і вибив м'яч. Ілля – це якість.

14. Кутовий біля воріт Трубіна.

13. Гра збірної Грузії у центрі поля багато в чому залежить від Кітеїшвілі. Непогано контролює гру цей футболіст. Варто бути уважними, Шапаренко й Судаков.

12. Чакветадзе, нахаба, наважився на удар, але м'яч зажувало між нашими футболістами.

11. Матвієнко намагався відібрати м'яч, але кумедно проїхався животом по газону. На щастя, Конопля встиг підстрахувати партнера і вибив м'яч з-під ніг Шенгелії.

10. Довбик відгукнувся на довгий пас, але не зміг протистояти Кашії у силовій боротьбі.

Трибуни несамовито підтримують своїх футболістів. Легко сьогодні нам точно не буде.

8. Грузини контролюють м'яч, але до гостроти не доходить.

Ось тепер подивимося, що робитимуть грузини. Головне, щоб українці не розслабилися!

6. Гооооооооооооооол!!!!!! Мудрик пробіг правим флангом під час контратаки і потужно прострілив – Квірквелія в акробатичному стрибку відправив м'яч у власні ворота. Дякуємо тобі, чоловіче добрий – 0:1.

5. Кварацхелія!!!! Хвіча щокою крутив у ворота Трубіна з метрів 20, але Анатолій в ефектному стрибку перевів м'яч через поперечину.

4. Видихаємо! Кітеїшвілі отримав шанс для удару на підступах до штрафного і пробив. Трубін закам'янів, але після рикошету від Миколенка м'яч пройшов повз ворота.

3. Зівзівадзе зміг протиснути Матвієнка і ледь не вийшов на ударну позицію у штрафному майданчику українців, однак Микола допрацював епізод і нівелював загрозу.

2. Перша атака грузинів лівим флангом застопорилася в зародку. Юхим Конопля спокійно зупинив Шенгелію. Перша жовта картка сьогодні для українців: Олександр Зубков смачно наступив на ногу Гіоргі Кочорашвілі й отримав жовту картку.

1. Українці розіграли м'яч з центру поля. Футболісти грають під рясним дощем. Віримо, що сьогодні це не завадить зіграти добре. Лише перемога!

Матч розпочався!!!

18:58. У низці областей України зараз повітряна тривога! Бережіть себе та спускайтеся в укриття. Ми про все цікаве з Батумі розповімо. Слава ЗСУ.

18:56. Команди вже на полі. Лунає гімн України!

18:55. До речі, дощ навіть не планує зупинятися! Сьогодні дивитимемося "водне поло":)

18:50. До старту матчу залишилося 10 хвилин! Максимальна готовність!

18:45. Хлопці вже на базі! Дощить.

Фото: УАФ Гравці збірної України перед грою

18:40. Нагадаємо, сьогодні збірній України точно не допоможе Владислав Ванат. Форвард продовжує відновлюватися після травми, тому Сергій Ребров може розраховувати лише на двох нападників: Артема Довбика (у стартовому складі) та Романа Яремчука.

Фото: Дан Балашов/УАФ Владислав Ванат на лаві для запасних

18:35. Пресслужба УАФ постаралася для всіх нас і зняла атмосферне відео перед грою. Там і кадри з міста, і зі стадіону, і з роздягальні. Пропонуємо подивитися.

18:30. У Батумі злива. Живіть тепер із цим!:)

18:27. До речі, сьогодні ми можемо стати свідками історичного моменту. На полі у складі збірної України може дебютувати новий футболіст. Мова про Олексія Сича з «Руха». Бажаємо хлопцеві сил і, якщо випаде нагода, вдалого дебюту.

18:25. Пам'ятаєте, хто поклав єдиний гол у минулому матчі між командами? Обіцяємо сьогодні не жартувати над Мишком (ні!:) Красивого вам у стрічку.

18:20. Хочете дізнатися, які найкращі глядацькі місця у сьогоднішньому поєдинку? Знизу...:)

Фото: Дан Балашов/УАФ Лава запасних збірної України з футболу

18:15. До слова, наші козаки перед грою прогулялися Батумі! Ловіть фоток з променаду!

Фото: Дан Балашов/УАФ Футболісти збірної України під час прогулянки

Фото: Дан Балашов/УАФ Валерій Бондар, Юхим Конопля і Дмитро Різник гуляють Батумі

Фото: Дан Балашов/УАФ Артем Довбик, Микола Шапаренко та Віталій Миколенко під час прогулянки

18:10. Трішки статистики в студію! Грузія йде 66-ю після останнього оновлення рейтингу ФІФА, а Україна – 24-ю. Збірні грали між собою 10 разів. Україна здобула 7 перемог, ще 3 поєдинки завершилися внічию. До речі, останній матч відбувся місяць тому – Україна мінімально перемогла (1:0). Перед матчем Грузія посідає другу сходинку групи 1 (В) Ліги націй з 6 очками, Україна – остання (4 пункти).

Фото: Графіка УЄФА Турнірне становище у групі 1 (В) Ліги націй УЄФА перед п'ятим туром

18:05. Ми таємно пробралися до роздягалень команд і дізналися, в яких кольорах вони сьогодні гратимуть. Наші – у жовтому!

Фото: Пресслужба УАФ Форма збірної України на гру проти Грузії

Фото: Пресслужба УАФ Форма збірної Грузії на гру проти України

18:02. Стартовий склад збірної Грузії: Мамардашвілі – Квірквелія, Кашія, Лочошвілі – Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеїшвілі, Шенгелія – Кварацхелія – Зівзівадзе.

18:01. Відомо, який стартовий склад обрав на гру Сергій Ребров! Наша одинадцятка: Трубін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Бражко, Шапаренко, Судаков – Мудрик, Зубков, Довбик.

18:00. Сьогодні "синьо-жовті" зіграють на стадіоні "Батумі Арена"! Гляньте, яка поляна красива!

Фото: УАФ/Дан Балашов Гравці збірної України під час тренування на стадіоні "Батумі Арена"

17:50. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами спостерігатимемо за основними моментами поєдинку Грузія – Україна. Перед головним тренером українців Сергієм Ребровим стоїть чимало викликів, серед яких основний – замінити травмованих футболістів. Про те, хто не допоможе сьогодні збірній та чого чекати від грузинів – на Lb.ua.

16 листопада 2024 року. Батумі. «Батумі Арена». Початок матчу – о 19:00. Температура повітря +12С, дощ.

Ласкаво просимо на матч п'ятого туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Грузією та Україною.

Стартові склади:

Грузія: Мамардашвілі, Квірквелія, Кашія, Лочошвілі, Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеїшвілі, Шенгелія, Кварацхелія, Зівзівадзе.

Головний тренер – Віллі Саньоль (Франція).

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бражко, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Арбітр – Кріс Кавана (Англія).