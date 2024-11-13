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Збірна України може залишитися без зіркового форварда на вирішальні матчі Ліги Націй

Епідемія травм у головній команді ніяк не завершується.

Збірна України може залишитися без зіркового форварда на вирішальні матчі Ліги Націй
Артем Довбик
Фото: EPA/UPG

Нападник збірної України Артем Довбик може пропустити два головних матчі групового етапу Ліги Націй проти Грузії та Албанії. 

Як пише наближене до клубу українця видання RomaPress, після поєдинку "Роми" з "Болоньєю" форвард відчув дискомфорт у коліні. Результати МРТ не виявили суттєвого пошкодження, проте Артему дошкуляв біль. 

Він все ж вирушив у розташування збірної, де перебуватиме під наглядом лікарського штабу. У римській команді прагнуть не ризикувати втратою футболіста надовго, тому пильно стежитимуть за рішеннями колег. 

Через травми листопадовий збір головної команди пропускатимуть Віктор Циганков та Віталій Буяльський. За сімейними обставинами не допоможе збірній голкіпер Андрій Лунін. 

Матч проти Грузії "синьо-жовті" проведуть 16 листопада. 19 листопада на підопічних Сергія Реброва чекає заключна гра з Албанією. Обидва поєдинки для збірної будуть виїзними.

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