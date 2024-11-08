Тренер Чухаджяна Сенченко: «Нас називають андердогами – це добре»

З ним ми зідзвонилися за декілька днів до поєдинку його підопічного. Про підготовку Чухаджяна до бою, тренувальний збір у Німеччині й тактику на поєдинок – на Lb.ua.

Українець Карен Чухаджян й американець Джарон Енніс вдруге зустрінуться на ринзі. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBF. У першому поєдинку американець здобув розгромну перемогу за очками. Однак, уже за добу наш боксер може взяти реванш у свого суперника. Наскільки Чухаджян готовий до нового протистояння, нам розповів його тренер В’ячеслав Сенченко .

Фото: instagram.com Українець Карен Чухаджян під час підготовки до бою проти Джарона Енніса.

На початку жовтня цього року тандем Сенченко – Чухаджян прибув до німецького Гамбургу, де і розпочалась основна частина підготовки до бою проти американця Джарона Енніса.

«Збір в Німеччині пройшов добре. Усе, що нам було потрібно, ми зробили. Було все: спаринг-партнери, тренувальний зал, манеж для бігової роботи. Ця робота пішла на користь Карену. Звісно, морально було теж нелегко. Хоч ми й за кордоном, але все одно моніторили тривоги, слідкували за тим, що відбувається. Наші думки не лише про бій, а й про рідних, які в Україні. У Карена цього тижня народився син, тому він переживає. Казав мені, що погано спить, постійно на зв’язку з дружиною. Однак, підготовка за кордоном – це плюс, тому що ти не спускаєшся в бомбосховище, не йдеш серед ночі в метро», – сказав Сенченко.

Фото: instagram.com В'ячеслав Сенченко (праворуч) і Карен Чухаджян під час підготовки до бою.

31 жовтня, за 10 днів до поєдинку, команда українця прибула до США, де і відбудеться поєдинок за титул чемпіона світу за версією IBF.

«Тут, у США, вже більше психологічної роботи. Ми налаштовуємось, акліматизовуємось, адже різниця в часі з Німеччиною – це 6 годин. Здається, що невелика, але це відчутно. Зараз підлаштовуємось під цей час, напрацьовуємо те, що ми хочемо робити в поєдинку з Еннісом», – розповідає тренер українця.

Часу на відпочинок обмаль, проте Сенченко і Чухаджян уже відвідали головну для них пам’ятку міста. Вони гуляли центром Філадельфії й сфотографувались поряд із пам’ятником Роккі (головний герой однойменного фільму про бокс, – Lb.ua). Сенченко також зауважив, що у Філадельфії знають про бій свого земляка проти українця.

«У центрі міста є афіші бою. Відчувається, що на цей поєдинок чекають. Наш менеджер ходив на хокей і футбол, розповідав, що там оголошували про присутність Енніса на арені, виводили його зображення на екран, говорили про цей бій. Я думаю, що арена буде повна вболівальників», – переконаний Сенченко.

Поки українець готується до бою, його суперник встигає відвідувати спортивні події. Чи не зіграє це з американцем злий жарт? Запитали у тренера Чухаджяна.

«Американці ж розкуті, на «розслабоні». Він упевнений у собі й власних силах. Налаштовуємось на те, що Енніс буде дуже самовпевненим, а ми працюватимемо над його помилками», – пояснює Сенченко.

Фото: ringside24.com

Орім того, Енніс, як і годиться американським боксерам, не цурається розкручувати бій за допомогою «трештоку». Під час кожного інтерв’ю він наголошує на тому, що нокаутує українця. Водночас Карен не зважає на такі заяви майбутнього суперника.

«Карен ніяк не реагує на ці закиди, адже він налаштовується на свою роботу, на те, що він має перемогти. Він не читає ці інтерв’ю. Я думаю, що, звісно, Енніс зробив висновки з першого бою, але самовпевненість ніколи нікому не йшла на користь. Має бути повага до суперника, відчуття небезпеки. Тоді ти будеш сконцентрованим. Те, що нас називають андердогами, – це тільки добре», – висловився тренер.

Карен та Джарон добре знають один одного. У січні 2023 року вони провели перший бій, який закінчився розгромною перемогою американця одноголосним рішенням суддів. Утім, як зазначає Сенченко, з того часу минуло майже два роки, тож суботній поєдинок буде зовсім іншим.

«Думаю, Енніс тактично змінить ведення бою. У першому поєдинку він був дуже впевненим і думав, що завдасть один удар і закінчить бій. Відчувалося, що він планував закінчити все протягом трьох раундів. Проте, під час бою він багато помилявся, бив у повітря. У цьому поєдинку він буде менш зарядженим і боксувати, а не намагатиметься нокаутувати Карена одним ударом. Тому, можливо нам буде навіть важче. Коли людина заряджена на один удар, тоді легше контратакувати, легше «провалювати» захист», – пояснив Сенченко.

Тренер знає, про що говорить, адже упродовж підготовки до поєдинку десятки разів переглядав перший бій між боксерами.

«Перший бій дивлюся протягом місяця майже кожного дня. Кожного разу бачу щось нове. Можна дивитись поєдинки Енніса з іншими суперниками, але вони зовсім інші, адже у них не схожий на Карена стиль. Я дивлюсь, що може змінити Енніс, а що можемо змінити ми», – розповів він.

Фото: Showtime Карен Чухаджян під час першого поєдинку проти Джарона Енніса.

За словами Сенченка, між цими боями можна помітити, наскільки змінився Чухаджян.

«Я бачу і відчуваю, як змінився Карен. Він подорослішав. Минуло майже 2 роки. Він став фізично сильнішим. Карен зараз – це дорослий і сформований боксер. Він знаходиться не на спаді, а на своєму пікові. Поєдинок буде цікавим», – вважає тренер.

Українським тандем готовий відбоксувати усі 12 раундів.

«Ми готуємось до повного поєдинку. Робили все для того, щоб він міг тримати темп і боксувати всі 12 раундів. Ми не ставимо завдання нокаутувати суперника. Треба боксувати, а удар, якщо він напрацьовувався, він спрацює і все буде добре», – підсумував Сенченко.

У ніч з 9 на 10 листопада боксери знову вийдуть в ринг. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі.

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