Перша перемога в ЛЧ: «Шахтар» у вольовому стилі здолав «Янг Бойз»

Георгій Судаков з "Шахтаря" під час удару по воротах.

«Шахтар» у номінально домашньому матчі переміг «Янг Бойз» (2:1) у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

На 27 хвилині форвард швейцарців Імері опинився на ударній позиції після обрізки Бондаренка і пробив низом повз Різника – 0:1. За 4 хвилини Зубков зрівняв рахунок, відкрившись під простріл Судакова.

На 41-й Георгій самотужки пройшов правим флангом і філігранно покотився м’яч у лівий кут воріт без шансів для голкіпера – 2:1.

«Шахтар» здобув першу перемогу у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. В активі «гірників» 4 очки після 4 поєдинків.

Підопічні Маріно Пушича посідають 26 сходинку у групі ЛЧ.

Нагадаємо, щоб вийти до плей-оф змагань, потрібно потрапити до 24 кращих у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.