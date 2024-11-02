Українська асоціація футболу підписала меморандум про співпрацю з Київським національним університетом

Президент Української асоціації футбол Андрій Шевченко відвідав Київський національний університет імені Тараса Шевченка для зустрічі зі студентами та підписання меморандуму про співпрацю із керівництвом вишу.

Як пише УАФ у Telegram, документ передбачає реалізацію спільних заходів та проєктів щодо популяризації спорту та здорового способу життя. Студентів закликають долучатися до діяльності Асоціації, якщо вони прагнуть побудувати кар'єру у сфері спортивного менеджменту.

Окрім Андрія Шевченка, на зустрічі з молоддю був присутній і головний тренер національної збірної України Сергій Ребров.