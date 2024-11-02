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Українська асоціація футболу підписала меморандум про співпрацю з Київським національним університетом

Президент Андрій Шевченко зустрівся зі студентами столичного вишу.

Українська асоціація футболу підписала меморандум про співпрацю з Київським національним університетом
Зустріч Андрія Шевченка зі студентами
Фото: УАФ

Президент Української асоціації футбол Андрій Шевченко відвідав Київський національний університет імені Тараса Шевченка для зустрічі зі студентами та підписання меморандуму про співпрацю із керівництвом вишу.

Як пише УАФ у Telegram, документ передбачає реалізацію спільних заходів та проєктів щодо популяризації спорту та здорового способу життя. Студентів закликають долучатися до діяльності Асоціації, якщо вони прагнуть побудувати кар'єру у сфері спортивного менеджменту.

Окрім Андрія Шевченка, на зустрічі з молоддю був присутній і головний тренер національної збірної України Сергій Ребров

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