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Формула-1. Чого чекати від Гран-прі Бразилії?

Інтерес до Формули-1 з кожним тижнем зростає. Усе через інтригу, яку нам дарують найкращі автогонщики світу. Чого чекати від гонки у Бразилії, хто головний претендент на перемогу та чому Ферстаппен знову ризикує проїхати повз п’єдестал – від Lb.ua.

Формула-1. Чого чекати від Гран-прі Бразилії?
Механіки Mercedes працюють над машиною Льюїса Гемілтона перед стартом Гран-прі Бразилії.
Фото: EPA/UPG

Усе, що потрібно знати про трасу

Офіційна назва траси – «Інтерлагос» – автодром імені Хосе Карлоса Пасе. Це бразильський пілот, який у 1975 році виграв Grande Premio do Brasil, а у березні 1977 – трагічно загинув в автокатастрофі. 

Офіційне відкриття траси відбулось 12 травня 1942 року. Першими міжнародними змаганнями на треку в Сан-Паулу була гонка 1971 року. А вже з 1973-го Гран-Прі Бразилії став офіційним етапом чемпіонату Формули-1. До речі, першим переможцем Гран-прі Бразилії став на той момент чинний чемпіон Формули Емерсон Фіттіпальді.

Траса &quot;Інтерлагос&quot; у Сан-Паулу, Бразилія.
Фото: EPA/UPG
Траса "Інтерлагос" у Сан-Паулу, Бразилія.

Цей трек називають швидкісним, довжина кола складає 4309 метрів. Усього пілоти повинні подолати 71 коло, а рух проти часової стрілки додає гонці особливої родзинки. 

Найуспішнішим пілотом «Інтерлагос» досі є легендарний Міхаель Шумахер. Він перемагав тут 4 рази: у 1994, 1995, 2000 та 2002 роках. 

Щодо чинних пілотів, то найбільше перемог у Макса Ферстаппена – три (2019, 2021 і 2023 роки).

Головний фаворит гонки

Парадоксально, але головним фаворитом змагань не є пілот Red Bull Макс Ферстаппен, який не перемагає вже 10 гонок поспіль. 

Макс Ферстаппен спілкується з механіками Red Bull перед стартом Гран-прі Бразилії.
Фото: EPA/UPG
Макс Ферстаппен спілкується з механіками Red Bull перед стартом Гран-прі Бразилії.

Уся увага прикута до Ferrari та його гонщиків, Леклера та Сайнса. Саме вони здобули перемогу у трьох із п’яти останніх етапах. 

На Гран-прі в Мексиці Ferrari мали всі шанси знову оформити «дубль», як робили це в Остіні, втім не склалось. Тепер вони робитимуть усе, аби повторити свій успіх у Бразилії. 

Іспанський пілот Ferrari Карлос Сайнс під час гонки.
Фото: EPA/UPG
Іспанський пілот Ferrari Карлос Сайнс під час гонки.

До речі, востаннє Ferrari вигравали три гонки поспіль ще у 2019 році. Тоді Шарль Леклер виграв у Спа й Монці, а у Сінгапурі переможну серію «червоних» продовжив Себастьян Феттель. 

Один із факторів, що може завадити Ferrari цього разу – це суперництво всередині команди. І Сайнс, і Леклер прагнуть саме перемагати, тому ніхто з них не готовий поступитись своєму партнеру по команді. Цілком можливо, що ці двоє готові боротись за перемогу між собою. Яскравий приклад – спринт в Остіні і гонка в Мехіко. В очних протистояннях перемогу святкував саме Сайнс. 

Лихоманка Ферстаппена

10 гонок без перемог – такий показник точно вражає і бентежить кожного фана Red Bull і персонально нідерландця. 

Зауважимо, що хороших новин перед Гран-прі Бразилії для уболівальників Red Bull немає. Цю гонку Макс Ферстаппен розпочне зі штрафу: він втратить 5 позицій на старті через заміну двигуна. Чи зможе нідерландець відіграти позиції – побачимо вже у неділю. 

Нідерландський пілот Макс Ферстаппен під час пресконференції.
Фото: EPA/UPG
Нідерландський пілот Макс Ферстаппен під час пресконференції.

Цікаво, що сам Ферстаппен на посередні результати реагує доволі стримано. «Я не слухаю критику. Я – триразовий чемпіон світу, і знаю, що роблю на трасі. Іноді ти виграєш епізод на трасі, іноді – програєш. Я слухаю конструктивну критику тих, хто знаходиться біля мене, а не тих, хто просто критикує», – сказав він після гонки у Мексиці. 

Майже лебедина пісня Переса у Red Bull

Гран-прі у Бразилії може стати останнім для Переса у команді Red Bull. Боси «биків» давали мексиканцю останній шанс у домашній гонці, яку він провалив, фінішувавши 17-м. Тож, у ЗМІ вже зʼявляється інформація, що недільна гонка стане останньою для Переса. 

Мексиканський пілот Cерхіо Перес.
Фото: EPA/UPG
Мексиканський пілот Cерхіо Перес.

Як повідомляє GPblog, після Гран-прі Бразилії у Формулі-1 буде тритижнева пауза, під час якої «червоні бики» і займуться пошуком нового гонщика. Джерело зазначає, що Ліам Лоусон виглядає найбільш логічним кандидатом на заміну мексиканця.

Битва конструкторів 

На тлі виступів своїх пілотів у Red Bull більше не розраховують на перемогу в Кубку конструкторів. Такою шокуючою фразою радник «биків» загнав фанів своєї команди в ступор. Насправді ж це було і так зрозуміло. Станом на зараз Red Bull йде (чи їде?) третім у Кубку конструкторів, поступаючись 25-ма очками Ferrari та 54 пунктами – Mclaren.

Залік Кубка конструкторів (п'ятірка кращих):

  1. 1. Mclaren — 566
  2. 2. Ferrari — 537
  3. 3. Red Bull — 512
  4. 4. Mercedes — 366
  5. 5. Aston Martin — 86

Особистий Залік 

В особистому заліку ситуація поки що складається на користь Макса Ферстаппена, попри його не переможну серію. Він продовжує очолювати рейтинг, утім переслідувачі, Норріс та Леклер, з кожним разом зменшують своє відставання. 

Залік Формули-1 перед Гран-прі Бразилії (п'ятірка кращих):

  1. 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 362
  2. 2. Ландо Норріс (Mclaren) — 3
  3. 153. Шарль Леклер (Ferrari ) — 291
  4. 4. Оскар Піастрі (Mclaren) — 251
  5. 5. Карлос Сайнц (Ferrari ) — 240

Розклад Гран-прі Бразилії:

  • 1 листопада – перша практика (16:30) 
  • 1 листопада – спринт-кваліфікація (20:30)
  • 2 листопада – спринт (16:00) 
  • 2 листопада – кваліфікація (20:00) 
  • 3 листопада – гонка (19:00)
Діана Звягінцева
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