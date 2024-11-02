Ольга Харлан відкриє в Україні школу фехтування

Українська фехтувальниця Ольга Харлан анонсувала відкриття школи фехтуванням для дітей в Україні.
Як передає LB.ua, про це вона сказала під час автограф-сесії.
За словами Харлан, відкрити таку школу – це її мрія.
«Потрібно жити й думати про майбутнє, тому зараз я планую відкрити свою фехтувальну академію. Це моя мрія. Дуже хочу поділитися досвідом, навчаючи дітей. Упродовж 24 років фехтування я дечого навчилася і можу цим поділитися, щоб вивести цей вид спорту в Україні на новий рівень», – пояснила фехтувальниця.
- Нагадаємо, Ольга Харлан здобула золоту медаль у команді і бронзову – в індивідуалі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Таким чином вона стала найтитулованішою олімпійською спортсменкою в історії України.