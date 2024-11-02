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Ольга Харлан відкриє в Україні школу фехтування

Спортсменка хоче поділитися досвідом із дітьми.

Ольга Харлан відкриє в Україні школу фехтування
Ольга Харлан
Фото: nffu.org.ua

Українська фехтувальниця Ольга Харлан анонсувала відкриття школи фехтуванням для дітей в Україні. 

Як передає LB.ua, про це вона сказала під час автограф-сесії. 

За словами Харлан, відкрити таку школу – це її мрія.

«Потрібно жити й думати про майбутнє, тому зараз я планую відкрити свою фехтувальну академію. Це моя мрія. Дуже хочу поділитися досвідом, навчаючи дітей. Упродовж 24 років фехтування я дечого навчилася і можу цим поділитися, щоб вивести цей вид спорту в Україні на новий рівень», – пояснила фехтувальниця.

  • Нагадаємо, Ольга Харлан здобула золоту медаль у команді і бронзову – в індивідуалі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Таким чином вона стала найтитулованішою олімпійською спортсменкою в історії України.
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