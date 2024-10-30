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Віталій Дуброва: «Не планую надалі подавати свою кандидатуру на посаду головного тренера»

Він став спортивним директором Федерації дзюдо України.

Віталій Дуброва: «Не планую надалі подавати свою кандидатуру на посаду головного тренера»
Віталій Дуброва
Фото: ФДУ

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розповів Lb.ua під час святкування Всесвітнього дня дзюдо, які обов'язки виконуватиме на посаді спортивного директора Федерації.

«У нас була конференція, на якій мене призначили спортивним директором. Я ще поєдную цю посаду з посадою головного тренера. Однак, далі не планую подавати свою кандидатуру на посаду головного тренера. Можливо, залишуся тренером з резерву, на якійсь нижчій ланці, але основну частину часу приділятиму обов'язкам спортивного директора. Крім того, я – віцепрезидент Федерації дзюдо Києва. Мені хотілося, щоб після Олімпіади навантаження зменшилися, але їх буде тільки більше. Попереду нові виклики, більше роботи. Напрямок, звісно, трішки зміниться, адже працюватиму не тільки зі спортсменами. Далі буду координувати роботу команд усіх вікових категорій, проведення змагань і систему відбору», – пояснив Дуброва.

На новій посаді він уже відвідав майстер-клас, який українські дзюдоїсти провели для дітей 28 жовтня у Києві. У Всесвітній день дзюдо Дар'я Білодід, Дільшот Халматов, Богдан Ядов й інші поспілкувалися з юними дзюдоїстами, продемонстрували їм базові прийоми та роздали автографи.

Нагадаємо, одна з лідерок збірної України з дзюдо Дар'я Білодід не відповіла Lb.ua на запитання про продовження професійної спортивної кар'єри.

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