Дзюдоїст Дільшот Халматов після перемоги на ЧУ: «Хотів узяти реванш у Лесюка і зробив це»

Український дзюдоїст Дільшот Халматов (60 кг) розповів Lb.ua про те, чому фінальний поєдинок на Чемпіонаті України був для нього принциповим.

«Лесюк – принциповий суперник, адже до цього ми відбирались на Олімпійські ігри. Ми завжди йшли поряд, потім я відірвався, але завжди відчував, що за мною сильний суперник, який мене підтискає. Я не міг розслабитись, бо у 2022 році я програв йому на Grand Slam у Тбілісі, тож хотів взяти реванш. Взяв реванш і задоволений цим результатом», – сказав він.

Халматов також поділився, як відновлювався після Олімпійських ігор, на яких поступився в 1/8 фіналу змагань.

«Це (Чемпіонат України з дзюдо, – Lb.ua) мої перші змагання після Олімпійських ігор. Дуже складно було розпочати тренування. Я відпочивав, після Олімпіади не міг знайти мотивацію. Я був розчарованим, приходив на тренування і навіть не хотів робити розминку. Мені було дуже важко, але тренери казали приходити та тренуватися. Потроху увійшов у ритм. Зараз можна сказати, що вдалося морально відновитись. Далі будуть міжнародні старти, а саме Grand Slam у Парижі після Нового року. Думаю, поїду туди, також буде тренувальний збір. Я повертаюсь до обойми, аби показувати достойні результати. Тепер треба відібратись на чемпіонат Європи, який буде у березні. Хочеться набрати форму і там показати гідний результат», – пояснив дзюдоїст.

Дільшот також зауважив, що ще не набрав оптимальні кондиції, адже його турбує травма.

«Травма трохи турбує, тому зараз я тейпую коліно. Коли здійснюю кидки й коли мене кидають на лівий бік, то воно турбує. Ще буду проходити реабілітацію, бо після неї почуваю себе краще. Про плани говорити зарано, але дуже хотілося б потрапити в Лос-Анджелес на Олімпіаду. Буду робити все для того, аби здійснити свою олімпійську мрію. Я пройшов важкий час у спорті, а мені хотілося б порадувати свою країну і досягти своєї головної цілі для країни, для себе, для своєї сім’ї», – підсумував Халматов.

У фіналі Чемпіонату України з дзюдо Дільшош Халматов переміг у фіналі Артема Лесюка задушливим прийомом.

Нагадаємо, у Львові триває ЧУ з дзюдо, на якому визначать склад національної команди на наступний рік.