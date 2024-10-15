Відома футбольна приказка на практиці: збірна України вчергове втратила очки в Лізі націй

У четвертому турі Ліги націй підопічним Сергія Реброва варто було перемагати, щоб надалі розраховувати на підвищення у класі. Водночас збірна зіграла внічию у відверто рівному матчі, у якому могла перемогти, але добре, що не поступилася. Одним з ключових моментів гри був епізод у першому таймі, який, як виявилося, підтвердив давню футбольну мудрість. Що завадило перемогти Чехію та в чому головна проблема збірної України часів Реброва – на Lb.ua.

Микола Шапаренко під час матчу проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

“Переможний склад не змінюють”, – Сергій Ребров

Головний тренер збірної України з футболу провів лише одну зміну у стартовому складі команди порівняно з матчем проти Грузії. Замість Івана Калюжного на поле вийшов Тарас Степаненко. До слова, він відновлювався від травми, тому не був доступним на першу гру жовтневого збору.

Фото: EPA/UPG Гравці збірної України перед початком матчу проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

Після гри коуч зауважив, що переможний склад змінювати не варто. Крім того, він наголосив, що запитав у хлопців, чи готові вони грати. За словами тренера, ніхто не заперечував. Тому на поле вийшли ті ж футболісти, які ще 3 дні тому “били” грузинів.

Звісно, Сергію Станіславовичу видніше, однак ми пам’ятаємо про слабке місце нашої національної команди – здвоєні матчі. Наші футболісти фактично завжди гірше грають другий матч у парних поєдинках. Очевидно, така тенденція пов’язана з фізичною неготовністю грати два матчі по 90 хвилин через два дні на третій. Це своєю чергою можна пояснити відсутністю подібного досвіду у левової частки гравців, які виступають в УПЛ. Не настільки у нас інтенсивна ліга, як, наприклад, в англійців.

З цього стає зрозуміло, що, при всій повазі, наші футболісти не можуть провести два поєдинки поспіль з однаковою інтенсивністю. Це стало першим тривожним дзвіночком перед грою з Чехією.

Силовий футбол без ідеї

Інший тривожний дзвіночок – манера гри, запропонована чехами. Вони діяли агресивно, нав’язаючи боротьбу на кожному клаптику поля. Як наслідок, більш жорстко порушували правила, отримавши 4 жовті картки (одна в України). Ба більше, чехи виграли левову частину дуелей: 13 проти 5 за перехопленнями + більший відсоток переможних верхових протистоянь за інформацією аналітичного порталу sofascore.

Фото: EPA/UPG Микола Матвієнко грає в обороні під час матчу проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

Це підтвердив Сергій Ребров під час післяматчевої пресконференції. “Це (Чехія, – Lb.ua) потужна збірна, яка грає у фізично сильний футбол, що сьогодні вона вкотре довела. Чехія сьогодні діяла дуже інтенсивно, постійно пресингувала, і тільки наприкінці матчу трохи підсіла”, – сказав головний тренер збірної України.

Фото: EPA/UPG Георгій Судаков під час матчу проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

У таких умовах найбільше навантаження лягало на плечі наших півзахисників, зокрема Судакова і Шапаренка. Якщо перший виглядав у таких умовах природно, то другий – загубився. Микола часто не встигав за підбором м’яча, не виконував достатню кількість роботи в обороні. Як наслідок, чехи часто проходили по центру, змушуючи наших вінгерів повертатися в оборону. Останні теж не вічні, тому підсіли фізично у другому таймі. Особливо помітно “наївся” Михайло Мудрик.

Як не дивно, але перший і єдиний гол чехів виник саме із зони Шапаренка. Після подачі з кутового він не зміг підібрати м’яч, а потім не встиг заблокувати удар Черва.

Попри це, не варто вішати усіх собак на Миколу, адже він – лише частина команди. Команди, яка досі не розуміє, як їй діяти попереду. Збірна України за тренерства Реброва грає вкрай хаотично в атаці. Сьогодні це теж було помітно. Гострота біля воріт Чехії виникали внаслідок індивідуальних дій Мудрика. Єдиний виняток – пенальті, зароблене Коноплею випадково, будемо відвертими. Гра суперника рукою у його штрафному майданчику – це точно не блискавичний тренерський задум українського штабу.

Фото: EPA/UPG Збірна України з футболу святкує гол у ворота Чехїі у Лізі націй УЄФА.

Результат матчу можна вважати цілком закономірним, адже обидві команди мали деякі моменти, але не змогли їх реалізувати. Відмінність полягає у тому, що ми ще й примудрилися розсердити так звану футбольну фортуну

Не забиваєш ти…

На шостій хвилині гри Шапаренко мав шикарний шанс відзначитися. Він отримав пас від Мудрика прямо перед воротами суперника, але примудрився пробити вище воріт. За 12 хвилин ми пропустили у власні ворота, підтвердивши футбольне прислів’я: “Якщо не забиваєш ти, то забивають тобі”.

Водночас складно пояснити такий результат лише спортивною закономірністю. Насправді проблеми куди серйозніші. Ребров досі не прищепив Україні своє бачення гри. А український вболівальник і досі спостерігає за потугами замість змістовної гри.

Фото: EPA/UPG Роман Яремчук пробиває по воротах у матчі проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

Збоку здається, що ця команда виходить на гру якщо не без плану, то без філософії. Це відчувається, коли футболісти спочатку розігрують м’яч через голкіпера і короткий пас, а за пару хвилин грають через довгі кроси.

Найгірше те, що світла в кінці цього тунелю не видно. Так, Сергій Ребров фактично після кожної гри говорить про план, вдячність гравцям і майбутнє. Однак, не завадило б глянути сьогодні у турнірну таблицю групи 1 дивізіону В Ліги націй, у якій Україна йде останньою.