«Тайсон буде більш мотивованим виграти кожен раунд», – Шатернікова про бій Усик – Ф’юрі

Ексчемпіонка світу, віцепрезидентка Ліги професійного боксу Аліна Шатернікова пояснила Lb.ua, чим відрізнятиметься другий поєдинок між Тайсоном Ф’юрі й Олександром Усиком.

«Цей поєдинок буде більш відповідальним для Олександра, адже багато чемпіонів такого рівня завжди говорили й говорять досі, що захищати титул завжди складніше. Уся увага світу буде прикута до цього бою і Сашко вже знає, що таке удари від Тайсона Ф’юрі. Усик уже розуміє швидкість британця, маневровість і всі загрози, які він може нести. Я не думаю, що Тайсон Ф’юрі щось змінить у матчі-реванші, адже він уже в тому боксерському віці, коли не буде змінювати стиль ведення бою. Це буде той самий Тайсон Ф’юрі, який був у травні, але просто більш мотивований вигравати кожен раунд. Сашко має знову його дурити, діставати своїми ударами й бути переконливим», – сказала Шатернікова.

Вона також розповіла, на якому етапі зараз підготовка Усика до захисту титулів.

«Команда Олександра виїхала на початку вересня. Олександр приєднався до них пізніше, адже команда виїжджає завжди першою, аби все облаштувати, підготувати всі побутові моменти. Зараз за планом йде тренувальний процес. Не скажу, що я постійно на зв’язку з Олександром, але нещодавно, наприклад, подарувала одному хлопцю в реабілітаційному центрі футболку Усик – Ф’юрі, яку я купила в Саудівській Аравії. Хлопець одягнув цю футболку, а я сфотографувала і відправила фото Сашку. Він записав дуже миле відео у відповідь», – розповіла ексчемпіонка світу.

За її словами, директор команди Усика Сергій Лапін запевнив, що «все йде за планом, усі в гарному настрої відпрацьовують ті завдання, які покладені на табір».

Нагадаємо, Олександр Усик зустрінеться з британцем Тайсоном Ф’юрі у поєдинку-реванші 21 грудня 2024 року. Бій пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Окрім Усика, ще двоє українських боксерів битимуться за пояс чемпіона світу.