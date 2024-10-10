Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Кому в окупації жити добре
Кому в окупації жити добре
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
ГоловнаСпорт

«Тайсон буде більш мотивованим виграти кожен раунд», – Шатернікова про бій Усик – Ф’юрі

Поєдинок відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.

«Тайсон буде більш мотивованим виграти кожен раунд», – Шатернікова про бій Усик – Ф’юрі
Олександр Усик під час першого бою з Тайсоном Ф'юрі.
Фото: EPA/UPG

Ексчемпіонка світу, віцепрезидентка Ліги професійного боксу Аліна Шатернікова пояснила Lb.ua, чим відрізнятиметься другий поєдинок між Тайсоном Ф’юрі й Олександром Усиком.

«Цей поєдинок буде більш відповідальним для Олександра, адже багато чемпіонів такого рівня завжди говорили й говорять досі, що захищати титул завжди складніше. Уся увага світу буде прикута до цього бою і Сашко вже знає, що таке удари від Тайсона Ф’юрі. Усик уже розуміє швидкість британця, маневровість і всі загрози, які він може нести. Я не думаю, що Тайсон Ф’юрі щось змінить у матчі-реванші, адже він уже в тому боксерському віці, коли не буде змінювати стиль ведення бою. Це буде той самий Тайсон Ф’юрі, який був у травні, але просто більш мотивований вигравати кожен раунд. Сашко має знову його дурити, діставати своїми ударами й бути переконливим», – сказала Шатернікова. 

Вона також розповіла, на якому етапі зараз підготовка Усика до захисту титулів.

«Команда Олександра виїхала на початку вересня. Олександр приєднався до них пізніше, адже команда виїжджає завжди першою, аби все облаштувати, підготувати всі побутові моменти. Зараз за планом йде тренувальний процес. Не скажу, що я постійно на зв’язку з Олександром, але нещодавно, наприклад, подарувала одному хлопцю в реабілітаційному центрі футболку Усик – Ф’юрі, яку я купила в Саудівській Аравії. Хлопець одягнув цю футболку, а я сфотографувала і відправила фото Сашку. Він записав дуже миле відео у відповідь», – розповіла ексчемпіонка світу.

За її словами, директор команди Усика Сергій Лапін запевнив, що «все йде за планом, усі в гарному настрої відпрацьовують ті завдання, які покладені на табір».

Нагадаємо, Олександр Усик зустрінеться з британцем Тайсоном Ф’юрі у поєдинку-реванші 21 грудня 2024 року. Бій пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Окрім Усика, ще двоє українських боксерів битимуться за пояс чемпіона світу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies