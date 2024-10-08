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Боксер Чухаджян про свій наступний бій: «Поєдинок проти Енніса розставить усі крапки над "і"»

Українець битиметься проти американця Джарона Енніса за пояс чемпіона IBF.

Боксер Чухаджян про свій наступний бій: «Поєдинок проти Енніса розставить усі крапки над "і"»
Український боксер Карен Чухаджян під час зважування.
Фото: boxingscene.com

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян розповів Lb.ua про підготовку до бою проти Джарона Енніса з США за титул чемпіона світу за версією IBF.

«Основна частина підготовки буде проходити в Німеччині, у Гамбурзі. Тут ми будемо набирати форму, спарингувати та напрацьовувати свої комбінації. Сьогодні вже спарингували з німецькими боксерами, також будуть спаринги з англійцями», – розповів Чухаджян.

Українець також відповів американцю на закиди останнього щодо нокауту. 

«Нехай спробує. Після минулого поєдинку мені також є що сказати, цей бій розставить усі крапки над і», – зауважив Карен.

Крім того, боксер поділився, що у нього є додаткова мотивація, адже він з дружиною чекає на народження дитини. 

«Для мене це подвійна мотивація! Це додає мені багато сил», – підсумував українець. 

Нагадаємо, бій між Кареном Чухаджяном і Джароном Еннісом відбудеться 9 листопада у Філадельфії, США.

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